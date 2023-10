Brojni građani još uvijek uživaju na plaži: Stiže li nam kraj babljeg ljeta?

Danas će u Hrvatskoj bito pretežno sunčano vrijeme i iznadprosječno toplo. Ujutro na kopnu lokalna magla, većinom u središnjim i gorskim predjelima. Vjetar u većini krajeva slab do umjeren jugozapadni, na istoku zemlje jugoistočni, a još tijekom jutra duž obale bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 24 do 29 °C.

I u srijedu će biti pretežno i djelomice sunčano, a uz prolazno više oblaka moguća je kiša, ponajprije u Međimurju, Hrvatskom Zagorju i u Gorskome kotaru. Ujutro mjestimice može biti magle. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, prolazno s jakim udarima, a na sjevernom Jadranu mjestimice jaka bura. U Dalmaciji će se zadržati jugozapadni i jugoistočni vjetar, tek navečer u okretanju na sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 13, na Jadranu od 16 do 20 °C. Najviša dnevna temperatura od 19 do 24 na kopnu i od 24 do 27 °C na moru.

Do daljnjega bez znatnije promjene - pretežno sunčano i iznadprosječno toplo, u utorak uz poslijepodnevnu temperaturu zraka ponegdje čak blizu rekordne za početak listopada, ali jutra će biti svježa, često i maglovita. Prolazno oblačnije i vjetrovitije bit će u srijedu i četvrtak, samo rijetko uz mogućnost za malo kiše, uglavnom u sjevernim kopnenim krajevima, dok će podno Velebita puhati lokalno jaka bura s olujnim udarima, piše HRT.

"U nastavku tjedna na kopnu djelomice sunčano, mjestimice i pretežno sunčano, ali malo manje toplo. U srijedu uz više oblaka u sjevernim i zapadnim krajevima ponegdje malo kiše, te samo prolazno umjeren sjeveroistočnjak. Na Jadranu pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom, no uglavnom suho. Vjetar većinom slab jugozapadni i sjeverozapadni, na sjevernom Jadranu umjerena bura. I dalje toplo, pa i vrlo toplo.", prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.

