Broj mrtvih u tragediji u Indiji i dalje raste, popeo se na 132, potraga još traje

Broj poginulih u urušavanju mosta u Gujaratu u Indiji popeo se na 132, kazao je u ponedjeljak lokalni dužnosnik, a prenosi Reuters.

Pješački most preko rijeke Machhu u gradu Morbiju prepun posjetitelja koji su uživali u blagdanskim svečanostima srušio se u nedjelju, pri čemu su brojni ljudi završili u rijeci.

What a terrible tragedy in Gujarat with the collapse of a cable bridge in Morbi yesterday. At least 132 people are dead.



My heart goes out to the families of the victims. I am sending my deepest condolences. 🇮🇳🙏 #India pic.twitter.com/3NuvjwyjCB