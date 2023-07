Brod se našao usred oluje, za sretan kraj pobrinuo se 25-godišnji skiper: 'Nije im bilo svejedno'

Video na kojem se brod s devet osoba kod Trogira nalazi usred oluje objavljen je u Facebook grupi "Dnevna doza prosječnog čarteraša" uz opis "Kako je izgledalo u središtu oluje na 70 čvorova". Objava je izazvala pažnju članova grupe, a javili su se i brojni pomorci koji su komentirali dramatične prizore oluje u kojoj se brod našao. Da sve prođe u najboljem redu, pobrinuo se 25-godišnji Zagrepčanin, skiper Luka Rendulić, koji je bio na bordu usred nevremena.

- Sve se dogodilo u subotu oko 20 sati kraj otočića Arkanđel iznad Drvenika. Vidjeli smo da je oluja ispred nas i pokušali smo je zaobići, ali nas je ipak uhvatila. Udari vjetra bili su oko 75 čvorova, a mi smo se pripremili i odradili što je trebalo. Trajalo je oko deset minuta. Na brodu nas je bilo devet i riječ je o ekipi koja nije prvi put na moru tako da nije bilo panike. Nije im bilo svejedno jer vjerujte nije ugodno, ali sve je bilo pod kontrolom - objasnio je Luka za Slobodnu Dalmaciju. Kao skiper radi tri godine, a rekao je da na brodu nije nastalo oštećenja te da su svi dobro.

- Ovo je naš posao i za to smo plaćeni. Moramo uvijek biti na oprezu i pravovremeno reagirati. Naravno da je ljepše kad je mirno more i kada je lijepo vrijeme, ali na moru smo i moramo biti svjesni da ima ovakvih nevremena. Srećom, nema ih često. Najvažnije je poštivati more jer je to sila naspram nas koja se ne može predvidjeti - izjavio je Luka. Nakon nevremena kao "nagradu" su dobili predivan zalazak sunca.

U petak je zbog nevremena 71-godišnji Talijan pao s jedrilice kod istarskog Novigrada, a njegovo tijelo uočeno je u subotu da pluta pokraj novigradske luke. Mrtvozornik je pregledom tijela utvrdio da je uzrok smrti utapanje, a nadležno odvjetništvo je naredilo obdukciju.

