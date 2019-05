Brod potonuo za samo sedam sekundi, poginuli nisu imali šanse za spas

Najmanje osam ljudi poginulo je u stravičnom sudaru dvaju brodova koji se u utorak kasno navečer dogodio na Dunavu u središtu Budimpešte, samo nekoliko desetaka metara od velebne zgrade mađarskog parlamenta. Nažalost, prilično je izvjesno da je ovaj broj samo vrh ledene sante te će broj žrtava vjerojatno porasti jer još se uvijek traga za 18 nestalih.

Udarac u krmu

Do tragedije je došlo kada se iz još nepoznatih razloga veliki riječni kruzer zabio u Hableány, 26-metarski turistički brod koji je prevozio turiste i njihove vodiče na turi razgledavanja grada. Hableány, što u prijevodu s mađarskog jezika znači sirena, potonuo je odmah nakon strahovitog udara koji je primio u krmu.

– Brod je potonuo za sedam sekundi, ljudi nisu imali nikakve šanse – kažu očevici koji su s obale vidjeli ovaj strahoviti prizor. Spasilačke službe odmah su stigle na mjesto događaja, počeli su izvlačiti ljude iz rijeke, no od četrnaest izvučenih na obalu njih osmero ubrzo je umrlo od pothlađenosti i šoka. Za ostalih 19 osoba koje su se nalazile na Hableányu još se uvijek traga, no realno su vrlo male šanse da je itko od njih preživio brodolom.

U trenutku pisanja ovog teksta mađarske službe spašavanja pokušavale su podići Hableány na površinu s riječnog dna, uz vrlo tanke nade da je netko od ljudi koji su na njemu ostali našao spas u nekom od zračnih džepova.

Spašavanje otežava i činjenica da je vodostaj Dunava, koji je na tom mjestu i inače prilično brz i pun virova, znatno narastao nakon kiša koje već danima padaju. Uz to, u trenutku sudara bilo je prilično kišovito i vjetrovito pa je moguće da se tijela nekih stradalih i ne nalaze u olupini, već da ih je odnijela rijeka prije nego što je itko primijetio.

Inače, svih osmero stradalih državljani su Južne Koreje, turisti koji su posljednjih nekoliko dana prolazili središnjom Europom na putovanju za koje su držali da će im biti turističko iskustvo života. Od ukupno 33 osobe koje su se nalazile na Hableányu čak je trideset Južnokorejaca, dok su troje članova posade činili mađarski državljani.

Južnokorejsko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je da su svi stradali državljani Južne Koreje, a potvrdili su i kako u Mađarsku šalju posebne timove istražitelja koji će pokušati rasvijetliti, zajedno s mađarskim kolegama, što se doista dogodilo u kobnom trenutku.

Inače, zbog istrage koja je u tijeku još uvijek se drži tajnom koji je riječni kruzer sudjelovao u nesreći kada se zabio u Hableány, no prema nekim navodima riječ je o brodu koji je netom prije u Budimpeštu doplovio iz Vukovara.

Koliko je Dunav u tom dijelu riječnog toka jak najbolje govori i podatak kako su neki od preživjelih izvučeni i po tri kilometara nizvodno. Uz to temperatura Dunava sada iznosi između 10 i 12 Celzijevih stupnjeva pa vrlo brzo dolazi do pothlađivanja. Svi brodovi koji su se u tome trenutku nalazili u blizini uključili su se u potragu, reflektorima su obasjavali površinu rijeke, no malo se toga moglo neposredno nakon nesreće moglo učiniti. Iako je broj očevidaca nesreće velik, trebala su tri sata da se locira olupina broda koja je nađena na dnu Dunava nedaleko od Margaretina mosta koji spaja Budim i Peštu.

Tragedija iz 2014.

Pristup mostu, kao i riječni promet, blokirani su kako bi spasitelji mogli što lakše i brže obaviti potragu za nestalima. Ipak, spasitelji tvrde da je sve manje izvjesno da će uopće naći tijela svih stradalih u nesreći. Riječne struje vrlo su jake i prilično je izvjesno da su neka od tijela utopljenika već kilometrima daleko od Budimpešte i mjesta potrage.

Južna Koreja je u žalosti, posebice jer cijela tragedija podsjeća na događaj otprije pet godina kada su u potonuću trajekta Sewol nedaleko do južnokorejskog otoka Jindo poginule 304 osobe. Većina njih bili su školarci, a istraga je pokazala da je do nesreće došlo zbog pretovarenosti broda i neobučenosti posade.