FOTO Bijela kuća objavila dosad neviđene fotografije: Ovo se rijetko viđa i u Kini
Kineski predsjednik Xi Jinping nije poznat po osmijesima. Izgradio je reputaciju ozbiljnog i stabilnog čovjeka. No, slike koje je objavila Bijela kuća pokazuju drugu stranu Xi-ja, onu koja nije vidljiva na fotografijama objavljenim u Kini.
Xi je sudjelovao na summitu Azijsko-pacifičke ekonomske suradnje (APEC) u Južnoj Koreji, gdje se u zračnoj bazi Gimhae u Busanu sastao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom na bilateralnom sastanku. Sve su oči bile uprte u to kako će čelnici dvaju najvećih svjetskih gospodarstava riješiti svoje razlike oko niza tema, piše CNN.