KONCERTI

Britanski post-punkeri shame ponovno u Zagrebu

VL
Autor
Vecernji.hr
16.10.2025.
u 08:02

U Zagreb dolaze s upravo objavljenim albumom Cutthroat

Britanski bend shame 22. listopada, s početkom u 21 h, prodrmat će zagrebačku Močvaru. Nakon što su 2023. oduševili domaću publiku na Europavox festivalu Zagreb by INmusic, vraćaju se s razlogom – u punom zamahu i s novim albumom Cutthroat, objavljenim u listopadu 2025.

Od prvih nastupa po londonskim underground klubovima 2014. do danas, shame su izgradili reputaciju jednog od najuzbudljivijih bendova svoje generacije te su redefinirali zvuk suvremenog britanskog post-punka. Pjevač Charlie Steen, gitaristi Eddie Green i Sean Coyle-Smith, basist Josh Finerty te bubnjar Charlie Forbes poznati su po energičnim i kaotičnim svirkama, koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.

Nakon hvaljenog debija Songs of Praise (2018.), koji ih je lansirao na međunarodnu scenu i albuma Drunk Tank Pink (2021.) s kojim su se popeli na visoko osmo mjesto britanske ljestvice najprodavanijih albuma, albumom Food for Worms (2023.) pozicionirali su se i na svjetskoj sceni. U Zagreb dolaze s upravo objavljenim albumom Cutthroat - novim materijalima još žešćeg zvuka i beskompromisnih tekstova!

Ulaznice za koncert shame u Močvari 22. listopada s početkom u 21 h dostupne su isključivo putem službenog INmusic festival webshopa, po cijeni od 20 EUR (+ troškovi transakcije). Cijena ulaznice na dan koncerta, na ulazu Močvare, iznosit će 25 EUR. Vrata Močvare otvaraju se u 20 h.

inmusic festival Močvara koncerti

