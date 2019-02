Britanski par uzeo 45.000 eura za sajam i nestao

Ono što se najavljivalo kao prva veća turistička biznis-burza u Hrvatskoj, s više od 400 međunarodnih turističkih kupaca iz 30 zemalja svijeta, pokazalo se velikom prijevarom. Takozvani organizator sajma Central European Tourism Summit Zagreb (CETS), britanski bračni par Lu i Andy Buchanan s tvrtkom Cent Euro Fairs SL registriranom u španjolskoj Malagi, nasamario je redom Turističku zajednicu Grada Zagreba, Hrvatsku turističku zajednicu, Hrvatsku gospodarsku komoru, neke županijske turističke zajednice, kompanije i turističke agencije, sponzore i izlagače, uzevši novac za sajam koji se po svemu sudeći neće održati.

Organizatori su, naime, još prije nekoliko mjeseci isparili zajedno s web-stranicom sajma. To tvrde svi navedeni sugovornici Poslovnog dnevnika koji će zatražiti pravnu zaštitu, no možda će za to morati potegnuti do Španjolske, sudeći po ugovoru o izlaganju koji su nam na uvid dali neki prevareni izlagači. Kako je poznato, još prošlog lipnja najavljeno je da će Zagreb početkom prosinca biti domaćin prve turističke burze za središnju Europu.

