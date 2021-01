Austrijanci upozoravaju: Britanska mutacija donosi novu fazu pandemije, evo kada će biti najteže

Austrijski ministar zdravlja Rudolf Anschober je u četvrtak na konferenciji za novinare rekao kako engleska mutacija virusa B.1.1.7 „donosi novu fazu pandemije“. Austrijskim je građanima poručio da i dalje budu oprezni sljedeća dva mjeseca, jer će „najteža faza pandemije biti u veljači i ožujku“. Napomenuo je kako se je stanje s brojem novozaraženih u zemlji „stabiliziralo“ i iznosi dnevno oko 1.500 novih slučajeva zaraze.

„Ali bilo bi potpuno pogrešno, na temelju ponovno padajućih brojki zaraze pasti u stanje pogrešne sigurnosti“, upozorio je Anschober. Tim više, kako je rekao, jer će britanska mutacija koronavirusa uskoro biti proširena cijelom Europom. Austrijski je ministar ustvrdio kako su „prve analize britanske mutacije pokazale da se na sreću još uvijek nije proširila Austrijom, nego je prije svega ograničena na regionalne klastere zaraze – kao u Salzburgu“.

Anschober je podsjetio da od ponedjeljka 25. siječnja u 0 sati na snagu stupaju nove vladine odredbe o obveznom nošenju FFP2 zaštitne maske u sredstvima javnog prijevoza, trgovinama, ljekarnama, na benzinskim postajama i svuda gdje je i do sada postojala obveza nošenja maski odnosno prekrivala za usta i nos, te o obveznom držanju fizičkog razmaka od dva metra, što je dvostruko više nego do sada. Koliko je sve to važno i nužno pokazuje i ponovni porast broja novozaraženih. U četvrtak je u Austriji u proteklih 24 sata zabilježeno 1.702 COVID-19 novozaraženih i još 51 umrla osoba. Najviše novih slučajeva zaraze bilo je u Beču (347), te Gornjoj Austriji (246) i Donjoj Austriji (246).

Podaci su također pokazali da je u proteklih sedam dana prosječno dnevno u uvoj alpskoj zemlji bilo 1.505 novozaraženih. Trenutačno u Austriji od koronavirusa aktivno boluje 9.784 osoba, od čega je njih 1.946 hospitalizirano, uključujući 340 pacijenata u intenzivnoj njezi. Od početka pandemije do danas u Austriji je od koronavirusa ukupno oboljelo gotovo 400.000 osoba, točnije 399.798. U međuvremenu ih je ozdravilo 376.360, a umrlo ih je 7.288. Ministarstvo zdravlja je u četvrtak javilo da je do sada protiv koronavirusa cijepljeno 150.703 osoba, te da je u proteklih 24 sata napravljeno 27.926 PCR testova, od čega je njih 6,1 posto bilo pozitivno na koronavirus.