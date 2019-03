Britanci u šoku: Zašto je Hrvat iz čista mira ubio mladu Britanku

Pokušavali smo zaustaviti krvarenje svim što nam se našlo pri ruci, oko nje se okupilo nas četvero, petero, svi smo skinuli jakne i kapute i stavljali ih na njezinu ranu, ali krv je probijala i kroz njih. Neka žena koja je čula naše povike dotrčala je u papučama iz svog stana s paketom kuhinjskih ubrusa, ubrzo se odnekud pojavio i čovjek s kutijom hitne pomoći. U tom trenutku djevojka je još bila živa, ali disala je jako usporeno. Oštrica noža kojim ju je napadač izbo doslovce joj je virila iz leđa, nismo ju se usudili vaditi, čekali smo hitnu i liječnike – riječi su kojima je jedan od svjedoka opisao trenutke koji su se odigravali u londonskom naselju Harold Hill nakon što je 20-godišnji Hrvat Manuel Petrović nožem izbo Britanku Jodie Chesney (17).

Zaskočio ju je 1. ožujka oko 21.30 sati dok je u lokalnom parku s dečkom i njegovim prijateljima sjedila na klupi i slušala muziku koju su puštali s mobitela. Ubo ju je nekoliko puta, a prestao je u trenutku kad je nož zario toliko duboko da ga više nije mogao izvući iz njezina tijela. Imao je i pomagača, 16-godišnjeg Gregga Nottagea, a u trenutku kad se nož zaglavio, obojica su otrčala niz ulicu. Sedamnaestogodišnja djevojka preminula pola sata kasnije, u trenutku kad je stigla hitna. Policija ih je obojicu pronašla i uhitila 5. ožujka, nakon brojnih apela djevojčina oca, ali i medijskog i građanskog pritiska s obzirom na to da je Jodie peta tinejdžerica koja je ove godine na smrt izbodena u Londonu.

Zaskočio je s leđa

– Manuel je uhićen u utorak u Leicesteru. Osim njega i 16-godišnjaka, a u sklopu istrage uhićeno je još četvero ljudi. Riječ je o mladićima u dobi od 17 i 18 godina, 50-godišnjem muškarcu i 38-godišnjoj ženi. Sve ih se sumnjiči za pomaganje Petroviću – priopćila je tamošnja policija, a motiv ubojstva zasad je nepoznanica.

Poznato je tek da su se Manuel Petrović i 16-godišnjak pola sata prije ubojstva šetali parkom i prošli pokraj Jodie i njezina društva, ali nisu progovorili ni riječ. Zašto su se vratili i napali djevojku koju nisu poznavali, ne zna se. Iako su obojica saslušana na sudu, sucu su tek dali svoje osobne podatke – ime, prezime, datum rođenja i adresu, a Petrović je potvrdio i da ima hrvatsko državljanstvo, ali ništa drugo nije rekao. Trenutačno se nalazi u pritvoru u zatvoru u Londonu, a na sudu će se pojaviti 28. svibnja, za kada je zakazano pripremno ročište, nakon kojeg će 2. rujna početi i suđenje.

Više podataka o Manuelu Petroviću pokušali smo doznati i od hrvatske policije, ali u MUP-u su tek potvrdili kako su ih u vezi s ovim slučajem već kontaktirali s engleskim kolegama, ali i da, sukladno zakonu, ne mogu ustupati nečije osobne podatke javnosti.

Manuel Petrović nije se obratio za pomoć hrvatskom veleposlanstvo u Londonu, niti je to učinio netko od njegove obitelji, kazali su nam u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova. Strani državljani imaju pravo zatražiti pomoć svog veleposlanstva, ali imaju i pravo to izričito odbiti i zatražiti da se ne kontaktira s njihovom matičnom državom, pa je jedna od pretpostavki da je Petrović to i učinio.

Kad su se mladi ubojice pojavili pred sudom u Londonu, sakupili su se prosvjednici koji su okolinu okitili ljubičastim vrpcama u znak sjećanja na Jodie, ali i na druge žrtve koje su u posljednje vrijeme stradale u napadima nožem. Nasilje noževima u porastu je u Britaniji. Broj žrtava je velik, a osobito zabrinjava što noževe nose maloljetnici i djeca. Vlasti na ovaj problem gotovo da nemaju odgovor. Tri dana nakon što je izbodena Jodie, u Glasgowu u Škotskoj jedan je 15-godišnjak nožem izbo 13-godišnjaka za školskog odmora. Broj maloljetničkih ubojstava noževima u porastu je u posljednjih pet godina. Lani je nožem na smrt izbodeno 37 djece i tinejdžera. Laburistička parlamentarka Vicky Foxcroft krajem 2018. izjavila je kako nije čudno što je ova vrsta maloljetničkog nasilja u porastu kada se štedi na svemu što bi moglo pomoći pri suzbijanju ove vrste nasilja.

Apsurdni motivi

Uz smrtni ishod velik je broj napada koji završe ranjavanjem, a sve to stvorilo je atmosferu straha pa velik broj mladih nosi noževe kako bi se obranili. Razlozi napada apsurdni su – jedan je tinejdžer ubijen jer nije bio iz četvrti u kojoj stanuju napadači, a drugi je imao mobitel koji je napadač želio.