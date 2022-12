Britanci otkrili novu brutalnu metodu Wagner grupe: 'Ako skrenu, prijeti im pogubljenje'

Britansko Ministarstvo obrane objavilo je novu metodu notorne ruske plaćeničke organizacije Wagner grupe čiji je cilj da njihovi zapovjednici ne poginu u ratu i to na uštrb regrutiranih zatvorenika.

"Ruska vojna skupina Wagner i dalje preuzima glavnu ulogu u iscrpljujućim borbama oko grada Bakhmuta u Donjeckoj oblasti. Posljednjih mjeseci razvila je ofenzivnu taktiku kako bi iskoristila veliki broj loše obučenih zatvorenika koje je regrutirala", navode Britanci.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 December 2022



