'Brexit Boris' poručio: Britanci, zlatno doba je počelo. Zbogom Europo

Novi britanski premijer Boris Johnson svoj osvetnički pohod na protivnike Brexita započeo je odmah – jučer je iz svoje vlade izbacio više od polovice ministara Therese May. Ova se čistka vidi kao njegov prvi odlučni potez u namjeri da do 31. listopada pripremi sve za izlazak zemlje iz EU. Novi ministri tvrdi su brexiteri koji su spremni provesti sve što “Brexit Boris” zamisli. Prvi premijerski potez bio mu je ultimatum Bruxellesu da “moraju započeti nove pregovore jer će u suprotnom Velika Britanija iz EU izaći bez dogovora”. Britancima je poručio: „Zlatno doba već je počelo.”

Indijka preuzela MUP

Jedna od najzanimljivijih ličnosti u novoj vladi je Priti Patel, prva političarka indijskog podrijetla koja je zauzela mjesto na čelu ministarstva unutarnjih poslova. U stranci je ona poznata kao jedna od liderica njezina najkonzervativnijeg krila, a u stožeru kampanje za referendum za izlazak iz EU bila je ona koja je sve vodila i usmjeravala.

Smatraju je kontroverznom političarkom poznatom po izjavama i potezima koji su bili izravno kršenje ljudskih prava. Zalaže se za povratak smrtne kazne. Britanske radnike proglasila je lijenčinama i preporučila poslodavcima uvođenje radne discipline po uzoru na azijske države. Uz sve to zaštitnica je industrije duhana i alkohola.

Dominik Raab, novi ministar vanjskih poslova, još je jedan od ekstremno tvrdih brexitera. Bio je ministar za Brexit u vladi Therese May, no ostavku je dao kada je na vidjelo izašao njezi plan za izlazak koji je dogovorila s EU. Tada ju je nazvao izdajnikom nacije i pridružio se Johnsonu. Poznat je po vrijeđanju feministica i izjavi da oni koji dolaze u banke hrane po namirnice zapravo nisu siromašni, nego žele nešto dobiti besplatno. Zagovornik je tvrdog Brexita, izlaska bez dogovora, pa je potpuno izvjesno da će učiniti apsolutno sve da do toga i dođe.

Sajid Javid, novi ministar financija, pakistanskog je podrijetla i, uz politiku, bio je i u bankarskom sektoru. Isprva je bio protiv izlaska iz EU, a onda je promijenio mišljenje i sada zagovara izlazak, ali takav da Velika Britanija ostane u carinskoj uniji s EU. Njega vide kao brexitera koji donosi i neke pomirljive tonove pa bi mogao biti jedan od ključnih pregovarača ako do pregovora uopće dođe. Uglavnom, u novoj vladi Borisa Johnsona nalazi se puno pripadnika etničkih manjina i dosta žena.

A Boris je ljubitelj ljepšeg spola. Uz sadašnju partnericu i dvije zakonite supruge imao je nebrojeno ljubavnica. Prva mu je supruga bila Allagra Mostyn-Owen, djevojka iz studentskih dana, s kojom je u braku ostao šest godina.

Kći Lara: On je prokleti gad

Marinom Wheeler oženio se 12 dana nakon rastave, a ona je već bila trudna s prvim od njihove četvero djece. Brak, koji je trenutačno u postupku razvoda nakon 26 godina, bio je ispunjen njegovim usputnima aferama, a stvar je pukla lani kada je započeo vezu s Carrie Symmonds. Druga supruga dvaput ga je izbacivala iz kuće zbog ljubavnica, a s jednom od njih ima i dijete, djevojčicu koju navodno nikada nije vidio. Zbog svega toga njegova ga je najstarija kći Lara nazvala „prokletim gadom“. Symmonds je zastupnica u parlamentu i guru Konzervativne stranke za odnose s javnošću. Njih dvoje imaju i zajednički hobi – drvene kutije za vinske boce koriste kako bi na njima slikali autobuse.

Prva žestoka reakcija stigla je iz Škotske, u pismu u kojem premijerka Nicole Sturgeon Johnsonu poručuje da želi još jedan referendum o nezavisnosti, osobito nakon svega što je imala priliku vidjeti i čuti posljednjih dana. Želi se susresti s njime što prije, a taj bi susret mogao biti vrlo žestok.