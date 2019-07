Boris Johnson danas preuzima dužnost britanskog premijera od Therese May

Bivši ministar vanjskih poslova Boris Johnson postat će novi premijer Velike Britanije u srijedu kasno popodne, kad premijerka Theresa May preda dužnost nakon ostavke jer nije uspjela uvjeriti zastupnike da podrže njezin dogovoru o brexitu.

Vladajuća Konzervativna stranka objavila je u utorak da su njezini članovi izabrali Johnsona na izborima u utrci između njega i Jeremyja Hunta za osobu koja će voditi stranku i zemlju.

May će odgovarati na pitanja zastupnika premijeru u parlamentu oko podneva prije no što održi završni govor ispred rezidencije Downing Street 10, premijerkina ureda u Londonu te zatim posjetiti kraljicu Elizabetu II. da je i službeno obavijesti o ostavci.

Johnson će zatim imati vlastitu audijenciju kod kraljice prije nego se vrati radi održavanja govora pred zgradom ureda premijera.

Očekuje se da će u srijedu navečer ili u četvrtak objaviti prva imena novih članova vlade.

VIDEO: Pobjednički govor Borisa Johnsona (Izvor: The Times and The Sunday Times)

Johnson će također izvijestiti parlament o svojim planovima u vezi brexita u četvrtak, prema nepotvrđenim izvješćima u britanskim medijima.

U govoru koji je održao u utorak, Johnson je rekao da želi ujediniti Veliku Britaniju te "obaviti brexit" do produljenog roka 31. listopada, s dogovorom ili bez njega.

"Obavit ćemo brexit ... u novome duhu 'što hoću to i mogu'", rekao je u pripremljenom pobjedničkom govoru.

"I poput nekog snenog diva ponovno ćemo se uspraviti, raskinuti ono što nas sputava i odbaciti sumnju u sebe i negativnosti", istaknuo je Johnson.