Bračni par priznao nakon osam godina da su iz Gradske knjižnice izvukli više od 1,5 milijuna kuna

Osam godina nakon počinjenja kaznenog djela zlouporabe položaja i krivotvorenja službenih isprava, karlovački bračni par Benić; Hermina i Ivan, dočekali su suđenje na karlovačkom Županijskom sudu. Na današnje suđenje došli su oboje, ona kao prvooptužena i on kao drugo optuženi, te niz svjedoka, no rasprava, ali i donošenje presude završilo je istoga dana obzirom da su optuženi u potpunosti priznali kaznena djela koja su im stavljena na teret, pa sud nije imao potrebe ispitivati svjedoke, niti vještake, već su Benići odmah proglašeni krivima.

Hermina Benić, priznala je počinjenje kaznenoga djela kako stoji u optužnici Županijskog državnog odvjetništva koje je opisalo da je od 2009. do 2012. godine kao šefica računovodstva u Gradskoj knjižnici Ivan Goran Kovačić krivotvorila službenu financijsku dokumentaciju i isplaćivala si novac Knjižnice na svoj vlastiti račun čime je ustanovu u tri godine oštetila za ukupan iznos od 1.513.684,60 kuna. Sudeći po optužnici, dio novca koji joj nije pripadao, točnije 600.000 kuna isplatila si je u gotovini, a dobar je dio novca Knjižnice preko svog privatnog računa, uplaćivala i kao donacije DVD-u Gradac, gdje je njen suprug, koji je do izbijanja afere bio i istaknuti član HDZ-a, da bi potom izišao iz stranke, bio predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva i to za kupovinu zemljišta i čamca za potrebe DVD-a, a s istog je osobnog računa plaćala i obveze Mjesnog odbora i DVD-a Gradac.

Vještak je utvrdio da je DVD radio i refundacije novca u iznosu od 38.000 kuna, dok su na račun Hermine Benić taj isti DVD i Mjesni odbor isplatili 92.900 kuna na ime materijalnih troškova. Da novac Knjižnice nedostaje otkrila je pročelnica za financije u Gradu Karlovcu Lidija Malović, obzirom da je Knjižnica ušla u gradsku riznicu, pa je Grad kontrolirao protok novca. Istraga je pokazala da je bračni par Benić sve radio u dosluhu, pa je tijekom istrage Hermina i spominjala da suprug vrši pritisak na nju da nabavlja novac, a onda je, kao predsjednik DVD-a te novce koristio za potrebe društva. Hermina je optužena i da je krivotvorila službene isprave kako bi suprugu i sebi pribavila lažne potvrde da su na karlovačkom Veleučilištu stekli zvanje prvostupnika. Dokazano je da se ona time nije okoristila, ali Ivan Benić je, obzirom da je u radnu knjižicu upisao da je prvostupnik sigurnosti na radu, a time je dobio i čin višeg vatrogasnog časnika, pa i bolje plaćeno radno mjesto.

Obzirom da su sva kaznena djela priznali, te uzimajući u obzirom olakotne okolnosti, poput činjenice da nikada prije nisu kažnjavani, sud je Herminu Benić osudio na djelomično uvjetnu kaznu zatvora u visini od 1,2 godine od čega će šest mjeseci provesti u zatvoru, te još osam mjeseci, ukoliko u iduće tri godine počini novo kazneno djelo. Ivan Benić osuđen je na godinu dana zatvora koji je pretvoren u rad za opće dobro. Upozoren je da ukoliko se u roku od osam dana od pozivanja na rad za opće dobro ne javi, odmah odlazi u zatvor na godinu dana. Hermina i Ivan izjavili su da se na ovu nepravomoćnu presudu neće žaliti.

Sud je presudio i da u roku od dvije godine moraju Knjižnici vratiti sav novac; više od 1,5 milijuna kuna, a moraju platiti i sudske troškove.

Istina je da sam to radila, koji su razlozi tada bili za takav moj postupak, danas više nije niti važno, ne bih ulazila u to. Žalim radi toga što sam radila, bilo bi glupo reći da ne žalim. Tada sam ostala bez posla, a zaposlila sam se tek u listopadu prošle godine na pola radnog vremena na određeno vrijeme. Planiram vratiti sav novac Knjižnici, iako ne znam točno kako – kazala je Hermina Benić na Županijskom sudu. Kazala je kako uzdržava kćer koja studira. Ne radi, kako je sam priznao, niti njen suprug Ivan Benić.

Ne znam što se i kako događalo u tom slučaju, jer mi nikada o svemu tome u kući nismo pričali. Nisam znao za te pronevjere, a nisam niti uočio neke promjene u to vrijeme po pitanju financija i za to sam kriv, ali pojedinosti ne znam. Ne radim od tada do danas i naravno da mi je žao što se to dogodilo. Istina je, također da sam lagao kada sam tvrdio da sam završio za prvostupnika. Imam srednju stručnu spremu, strojobravar sam po zanimanju – kazao je Ivan Benić. I on je kazao da planiraju vratiti novac Knjižnici.

Naime, gubitak od više od 1,5 milijuna kuna pokrio je po izbijanju afere Grad Karlovac, kako ne bi ugrozio poslovanje ustanove, a Gradska knjižnica taj novac vraća Gradu Karlovcu. Po pravomoćnosti presude Hermini Benić, potraživat će novac od optužene.