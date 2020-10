Božinović o okupljanju Torcide: 'Vjerujem da će lokalni Stožer poduzeti zakonske mjere'

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je u četvrtak da eventualne nove protuepidemijske mjere mogu biti samo restriktivnije od postojećih, no nije precizirao hoće li ih i kada Hrvatska uvesti poručivši kako to ovisi o epidemiološkoj situaciji.

"Sve mjere koje se budu eventualno donosile, da li će to biti u roku od nekoliko dana ili više, mogu biti samo restriktivnije s obzirom na epidemiološku situaciju. Ja vam neću govoriti konkretno o tome, ali više-manje i vama je poznat smjer u kojem se mogu donijeti nove mjere", kazao je Božinović novinarima uoči sjednice Vlade.

Time je odgovorio na pitanje mogu li se i kada očekivati u Hrvatskoj protuepidemijske mjere poput onih koje uvodi Francuska i Njemačka.

Podsjetio je da je Nacionalni stožer početkom tjedna donio cijeli set mjera, čije se provođenje i učinak prati, a da eventualne nove mjere ovise o brojkama novozaraženih, stopi rasta novozaraženih, ali i opterećenosti zdravstvenog sustava.

"Mjere su više manje poznate, zna se u kojem se smjeru može ići ukoliko to situacija bude nalagala. Međutim, sve pooštravanje, svaka restrikcija ovisi o tome koliko se ljudi pridržavaju mjera, makar onih najosnovnijih", poručio je Božinović dodavši da će, kao i do sada, Stožer tražiti optimalan trenutak ako situacija pokaže da je vrijeme za nove mjere.

Istaknuo je i da neke zapadne zemlje, koje su prije dva tjedna uvele vrlo restriktivne mjere, danas imaju veću stopu zaraženih od Hrvatske.

Božinović je komentirao i sinoćnje okupljanje više stotina pripadnika Torcide, koji su u Splitu u velikom broju, proslavili 70 godina tog navijačkog kluba okupivši se na trgu i hodajući gradom u povorci. Upitan tko je odgovoran što se to okupljanje održalo, unatoč mjerama koje su na snazi, Božinović je kazao da je odgovornost na onima koji su se okupili.

"Znamo da postoji obveza prijavljivanja skupova iznad 50 ljudi, vjerujem da će lokalni Stožer, ukoliko mu nije prijavljeno, a pretpostavljam da nije, poduzeti mjere koje su zakonski moguće", naglasio je Božinović.

Poručio je i da "ćemo imati problem" dokle god u ovoj situaciji postoje ljudi koji misle da je u redu okupiti se u velikom broju, da je u redu ne pridržavati se distance i imati bliske kontakte.

“Naravno da se to može sprječavati i drugim mjerama, no uvjeren sam da dokle ljudi to ne shvate, represija bi trebala biti zadnje rješene”, smatra Božinović.

Video: Torcida slavi rođendan