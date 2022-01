Božinović o Frki Petešiću: Nije počinio kazneno djelo, ako je nešto propustio, to nije veliki krimen

Ministar unutarnjih poslova i potpredsjednik Vlade Davor Božinović nakon predsjedništva HDZ-a odgovarao je na pitanja novinara. Prvo je komentirao kritike predsjednika Zorana Milanovića na račun premijera Andreja Plenkovića.

- Naravno da je pretjerao. Ova vlada nikad intenzivnije nije radila osim možda tijekom ratnih vremena na pitanjima Hrvata u BiH. Svakodnevni je kontakt predsjednika Vlade s čelnicima Hrvata u BiH i jedini način kako im se može pomoći je da se nikoga ne antagonizira. Ako antagonizirate nekoga tko sudjeluje u tim razgovora, nećete doći do rezultata. Svako antagoniziranje nekih koji sudjeluju u tim razgovorima ne može donijeti ništa dobro Hrvatima - zaključio je Božinović i odgovorio na pitanje može li doći do suradnje između Vlade i predsjednika.

- Ako se neku stranku stalo proziva najneprimjerenijim izrazima, je li to poziv na razgovor, poziv na dogovor? Ne znam kakvi se sve epiteti lijepe, od bande, kriminalne organizacije koja vodi ovu državu kroz cijeli niz godina... Na čelu sa HDZ-om Hrvatska je ostvarila sve svoje vanjsko političke prioritete, ušla je u EU, NATO savez, u ovom trenutku nastojimo i ući ćemo u schengenski prostor i eurozonu, to ne možete napraviti ako vrijeđate sugovornike. To se ne radi - rekao je.

Odgovorio je i na pitanje je li Zvonimir Frka Petešić postao uteg premijeru.

- Frka Petešić je čovjek koji radi 20 sati dnevno. Došao je iz Francuske ovdje pomoći. Ako govorite o ovim pitanjima prebivališta, boravišta, čovjek je regulirao prebivalište, regulirao je i boravište u Zagrebu, plaća prirez u Zagreb. On nema nekretninu, vjerojatno bi je imao da je više boravio u Hrvatskoj. Čovjek je vrlo kratko tu bio, najviše je Hrvatskoj pomagao iz diplomacije i ja stvarno ne vidim zašto napadati čovjeka koji je regulirao svoje obaveze. Ukoliko je nešto propustio, to nije neki veliki krimen, to je regulirao. To je čovjek koji je dane i noći sudjelovao u razgovorima, pregovorima koji su rezultirali time da će Hrvatska vojska dobiti najmodernije borbene zrakoplove. Ja kao bivši ministar obrane mogu reći koliko je teško ispregovarati za jednu manju državu nabavku novih zrakoplova. Gospodin Frka Petešić je tu odigrao jednu pivotalnu ulogu koja će se sigurno jednog dana moći bolje valorizirati. Ne znam zašto se napada jednog takvog čovjeka - rekao je Božinović.

- Ako netko misli da je kazneno djelo počinjeno, onda ga treba prijaviti. Ja mislim da nije kazneno djelo. Ne znam koja je bila njegova namjera, ali je regulirao prebivalište i boravište, tu plaća sve obveze koje mora plaćati. Bila mu je namjera i da se jednom može voditi kao Hrvat koji živi u Hrvatskoj - dodao je.