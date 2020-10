Božinović o bijegu napadača: 'Bio je u prednosti, ovo situaciju nitko nije očekivao'

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je sigurnost državnih institucija zbog napada na policajca koji se dogodio jutros, ali o novim anti-korona mjerama koje je donio Nacionalni stožer civilne zaštite.

Upitan je su li se policajac i napadač otprije znali, Božinović je rekao da se to tek treba utvrditi kako bismo znali što je bio motiv napada. Na pitanje o zadnjoj poruci koju je napadač ostavio na svojem Facebook profilu, Božinović je odgovorio da je ne može komentirati, navodi HRT.

Na pitanje o tome kako je napadač uspio pobjeći policajcima, rekao je kako nitko nije mogao očekivati ovu situaciju.

- Napadač je bio u prednosti. Nitko nije mogao očekivati da će se odgoditi što će se dogoditi, dvojica policajaca bila su udaljena od njega. Sigurno je da su sve policijske snage angažirale na hvatanju počinitelja.

Na pitanje hoće li doći do restrikcija kretanja na Trgu sv. Marka, ministar je odgovorio.

- Čujte, to je režim koji gore postoji godinama. Od 2005. do 2012. Markov trg bio je zatvoren za javne prosvjede, ali bila je otvorena javna površina. No, nakon ovih događaja policija je napravila tri elaborata različitih setova mjera te će se ići u smjeru određenih restrikcija. No, tu treba uključiti i Vladu i Sabor i Ustavni sud, tamo je i vjerski objekt. No, slažem se sa svim onima da državne institucije treba štiti.Upitan zalaže li se za potpuno zatvaranje Trga sv. Marka, Božinović je kazao da to jest jedna od opcija.

- To je i dio grada koji turisti obilaze, ali to bi se ubuduće trebalo raditi pod striktnim sigurnosnim protokolima, a ne kao sada gdje svatko može doći na trg u bilo kojem trenutku.

Upitan o govoru mržnje na društvenim mrežama u kojem se slavi počinitelja napada, Božinović je rekao da je to jedan problem.

- Na portalima će se urednici učiniti odgovornima za sadržaj komentara na tim portalima, to će se regulirati novim zakonom - rekao je ministar.

Na pitanje o novim mjerama za obuzdavanje širenja koronavirusa, Božinović je napomenuo da mnoge zemlje u Europi imaju i strože mjere.

- Mi ovim apeliramo na savjesno ponašanje građana, a želimo izbjeći potpuno zatvaranje, naročito ugostiteljskih objekata. Kazne same po sebi ne mogu promijeniti epidemiološku sliku, a što se tiče okupljanja mladih na njih moramo utjecati da budu odgovorni.

