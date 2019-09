Borisovo rješenje: Ljudi su Britanci, ali stoka je irska

Nitko u EU vam neće biti kriv ako 31. listopada dođe do “no-deal Brexita”, izlaska Velike Britanije iz EU bez ikakvog dogovora, nego ćete biti krivi vi sami, u Ujedinjenom Kraljevstvu – poruka je danas usvojene rezolucije Europskog parlamenta.

Pred novim sazivom europarlamentaraca, odlazeći predsjednik Komisije Jean-Claude Juncker objasnio je da radni ručak s novim britanskim premijerom Borisom Johnsonom u ponedjeljak nije donio konkretne rezultate, te da je vremena za Johnsonov zamišljeni dogovor sve manje, pa Juncker stoga nije siguran da će se uspjeti izbjeći kaotičan Brexit 31. listopada, koji najavljuje britanski premijer.

“Nisam emocionalno vezan”

– Ne mogu vas pogledati u oči i reći da smo postigli napredak – rekao je Juncker o radnom ručku koji je s Johnsonom imao u ponedjeljak, a koji je opisao kao “prijateljski, konstruktivan i dijelom pozitivan”, no ne i kao suštinski pomak ili napredak.

Ideja o urednom Brexitu zakomplicirala se dolaskom novog premijera Johnsona, koji odbija ključan sastojak ispregovaranog sporazuma o povlačenju – tzv. backstop ili zaštitni mehanizam za izbjegavanje tvrde granice između Irske i Sjeverne Irske.

– Rekao sam premijeru Johnsonu da nisam emotivno privržen “backstopu”, ali jesam duboko privržen ciljevima koje taj zaštitni mehanizam ispunjava – rekao je Juncker.

Drugim riječima, poručio je da Johnson slobodno može smisliti i predložiti bilo kakvo alternativno rješenje koje ispunjava istu svrhu, odnosno daje jamstva da se nakon Brexita nikad neće pojaviti tvrda granica na irskom otoku, no problem je što Johnson i njegova vlada nikako ne izlaze s pisanim prijedlogom takvog nečeg. Samo su dosad izašli s prijedlogom da brišu sve stavke iz sporazuma o povlačenju koje se tiču “backstopa”, a za ostatak EU takvo pregovaranje u stilu “samo briši, ništa ne piši” nije prihvatljivo.

Rješenje gospodarska zona

Navodno Johnson planira objaviti svoj prijedlog sljedeći tjedan nakon novih susreta s europskim liderima na marginama Opće skupštine UN-a u New Yorku, inače Johnsonovu rodnom gradu. I navodno taj prijedlog alternativnog rješenja temelji oko principa prema kojemu “ljudi u Sjevernoj Irskoj jesu Britanci, ali je stoka irska”, kako je to rekao ovih dana u razgovoru za BBC.

Dešifrirano, to bi vjerojatno značilo oko principa da sanitarne, fitosanitarne i druge kontrole budu izbjegnute na irskom otoku tako što će cijeli otok biti nekakva novousklađena, prekogranična gospodarska zona. No, svi očekuju detalje od Johnsona, i to na pismeno.