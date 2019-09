VIDEO Johnsona izviždali u Luksemburgu, on odbio sudjelovati na pressici

Britanski premijer Boris Johnson susreo se s predsjednikom Europske komisije Jean-Claudeom Junckerom i ponovio da, suprotno zakonu izglasanom u britanskom parlamentu, ne namjerava tražiti novu odgodu Brexita, već kani izvesti svoju zemlju iz članstva u EU 31. listopada, ali da želi ubaciti u višu brzinu i postići kompromis oko sporazuma o izlasku. Je li Johnson spreman na kompromis, samo dan nakon što je sam sebe, u intervjuu za nedjeljni tabloid Mail on Sunday, usporedio sa stripovskim superherojem Hulkom, koji “što je ljući, to je snažniji”?

Parlament suspendiran

Radni ručak u Luksemburgu bio je prvi susret Johnsona i Junckera, a organiziran je u Junckerovoj domovini, umjesto u Bruxellesu kao sjedištu Europske komisije, zbog toga što Johnson nije želio doći u Bruxelles, a Juncker je bio na proputovanju prema Strasbourgu, gdje je jučer počela nova plenarna sjednica Europskog parlamenta. Svi putuju, sve se kreće, jedino pregovori o Brexitu stoje na mjestu, zapeli nakon što je britanski parlament triput odbio sporazum o povlačenju koji je dogovorila bivša premijerka Theresa May, i još više zapeli nakon što je novi premijer Johnson rekao da neće prihvatiti ključni sastojak tog sporazuma, tzv. backstop, zaštitni mehanizam za izbjegavanje tvrde granice na irskom otoku. Ako je Johnson spreman na kompromis, pregovori o nekoj novoj verziji sporazuma o povlačenju mogli bi se ubrzati, jer vremena do 31. listopada je malo, ali Europska komisija podsjeća da Johnsonova vlada mora doći s pisanim prijedlogom alternativnog rješenja za “backstop”. Svi u EU dijele stav da iz Londona čuju puno priča, ali ništa napismeno.

Britanski premijer izviždan u Luksemburgu

– Predsjednik Juncker podsjetio je da je na Ujedinjenom Kraljevstvu odgovornost da iznese prijedloge pravno operativnih rješenja koja su u skladu sa sporazumom o povlačenju. Juncker je naglasio Komisijinu kontinuiranu spremnost i otvorenost da ispita ispunjavaju li takvi prijedlozi ciljeve “backstopa”. Takvi prijedlozi dosad nisu podneseni – priopćeno je iz Komisije nakon završetka radnog ručka Junckera i Johnsona, kojima su društvo radili najbliži suradnici. Glasnogovornik britanske vlade ovako je sročio svoje priopćenje:

– Sastanak je bio konstruktivan. Premijer je ponovo potvrdio svoju predanost sporazumu iz Belfasta i odlučnost da postigne sporazum iz kojeg bi bio uklonjen “backstop” i koji bi britanski parlamentarci mogli podržati. Premijer je također ponovio da neće tražiti produljenje i da će izvesti UK iz EU 31. listopada.

Premijer Johnson oslabljen je nizom poraza u svom parlamentu, koji je trenutačno suspendiran do sredine listopada, ali koji je prije nametnute suspenzije ekspresno prihvatio zakon koji obvezuje premijera da zatraži odgodu Brexita ako do 31. listopada ne bude postignut sporazum o izlasku iz EU. Osim toga, parlament je i dvaput odbio Johnsonov pokušaj provociranja izvanrednih izbora.

Borisu zvižduci

Iako Johnson to zasad ne priznaje, takav razvoj događaja omekšao je i najtvrdokornije zagovornike bilo kakvog Brexita, pa makar i kaotičnog, bez sporazuma. Državni tajnik za Brexit Steve Barclay tijekom vikenda je u jednom intervjuu najavio da bi britanska vlada mogla tražiti produljenje prijelaznog razdoblja nakon Brexita do 2022., dakle razdoblja u kojem za Britaniju sve obveze prema EU ostaju iste.

Prema sporazumu Therese May o povlačenju, prijelazno razdoblje trebalo je trajati do kraja 2020. Johnson se jučer u Luksemburgu susreo i s premijerom te države Xavierom Bettelom, a na mjestu tog događaja britanskog su premijera dočekali prosvjednici koji su mu zviždali. Zbog njih je Johnson tražio od Bettela da press konferenciju održe unutar zgrade umjesto, kako je bilo planirano, na otvorenom, a kad je Bettel to odbio Johnson je odlučio uopće se ne pojaviti na press konferenciji.

- Vrijeme prolazi, prestanite pričati, radite - rekao je Bettel.

- Ni Komisija ni 27-orica ni u kojem trenutku neće preuzeti odgovornost za kaos u kojem se nalazimo - dodao je Bettel na konferenciji za novinare u Luxemborugu kojoj Johnson nije nazočio.

Luksemburški premijer je potvrdio da London nije ponudio konkretan prijedlog, kao što je ranije sa žaljenjem istaknula Europska komisija.

- Nemojte od Europske unije učiniti povijesnog negativca - rekao je Bettel.

- Ne možemo iz političkih razloga povijest učiniti taocem - rekao je i dodao da je eventualno odgađanje brexita, čemu se Johnson protivi i ustraje na izlasku 31. listopada sa sporazumom ili bez njega.