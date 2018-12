'Borimo se licima na ulici, a ne prstima na Facebooku'

Iako obnaša funkciju predsjednika države, Aleksandra Vučića ne smatram prvim čovjekom Srbije. On je zadnji čovjek Srbije. U Srbiji je isplivalo dno i u tom dnu su isplivali zadnji ljudi Srbije koji tu državu vode unazad – poručio je srbijanskom predsjedniku poznati glumac Sergej Trifunović, podjednako poznat i po svom društvenom angažmanu uperenom protiv vlasti, počesto i protiv opozicije, u Beogradu. No, odnedavno, Aleksandar Vučić ima još jednog žestokog kritičara iz obitelji Trifunović: Sergejeva mlađeg brata Branislava koji danas, već četvrtu subotu zaredom, s platoa ispred Filozofskog fakulteta u 18 sati, predvodi prosvjed u organizaciji građanske inicijative pod nazivom “Stop krvavim košuljama”. U nama je sve više bijesa, ako me slušaš, čut ćeš što ti kažem, prestani lagati i prestani krasti i slušaj što ti narod kaže. Bit ćeš zaboravljen – poručio je prošle subote Vučiću onaj drugi, ali ništa manje ogorčeni Trifunović, Branislav.

Stranke ih ne zanimaju

Kada ne predvodi prosvjednike, za život zarađuje kao glumac sa stalnim angažmanom u glasovitom kazalištu Atelje 212. Gluma mu je u krvi: osim brata Sergeja, i otac Tomislav na kazališnim daskama proveo je 45 godina. No, Bane, kako ga nazivaju, krči vlastiti glumački put ne oslanjajući se na još uvijek mnogo poznatije oca i brata. Nisu ga pokolebala ni dva neuspjela pokušaja da upiše beogradsku Akademiju.

Breme prezimena nije izmišljena stvar, može odmoći, ali mene to uopće ne zanima iako su me ljudi gledali kroz dvostruke naočale. Bio sam sretan, zadovoljan i ponosan na to što su stari i brat postigli i bilo mi je jasno da će sve doći na svoje. Znao sam da ću se baviti glumom čak i ako me ne prime na akademiju i bio sam miran – kaže 40-godišnji Branislav Trifunović, poznat kazališnoj publici iz predstava “Gospoda Glembajevi”, “Kosa”, “Dundo Maroje”, “Otac na službenom putu” i drugih, a televizijskoj publici iz popularnih serija “Jesen stiže, dunjo moja” i “Lud, zbunjen, normalan”.

Za medije je svojedobno govorio i o odnosu s bratom

Šest godina razlike između Sergeja i mene dovoljno je da se dugo nismo preklapali. Mnogo kasnije mogli smo sjediti svi zajedno, da njegovi prijatelji postanu moji i obrnuto. Treba biti dovoljno pametan, pa uzeti iz njegova iskustva nešto što je dobro, premda mi nikad nismo funkcionirali na razini davanja i primanja savjeta – kazao je Branislav.

Nije poznato je li mu ovoga puta savjet dao stariji brat, no protekle subote na njegov se poziv odazvalo oko 35 tisuća ljudi, bez stranačkih obilježja, kao što je zatražio. Okidač za sve masovnija okupljanja nije bio ni dramatično pogoršanje ekonomskih uvjeta života ni socijalna nepravda ni korupcija ni propast medija ni obamrlost institucija, već kao odgovor na napad na čelnika stranke Ljevice Srbije Borka Stefanovića u Kruševcu.

Bijes je izazvao i događaj otprije 15-ak dana kada su još uvijek nepoznate osobe ubacile Molotovljev koktel pa pripucale na ulazna vrata kuće novinara Milana Jovanovića, koja je ubrzo izgorjela do temelja. Slogan “Jedan od pet milijuna” uslijedio je nakon Vučićeva komentara da neće ispuniti nijedan zahtjev oporbe koliko god ih iziđe na ulice “makar se skupilo i pet milijuna ljudi” i koliko god dugo prosvjedi budu trajali. No, kako se čini, potrajat će. Branislav Trifunović odazvao im se prvi put na poziv organizatora, no nakon sjajnih reakcija građana postao je zaštitnim licem prosvjeda, pa će pred njih s mikrofonom u ruci i večeras.

Niti sam član bilo koje stranke niti me interesira voditi bilo koju stranku. Imam svoj posao koji puno trpi zbog mojih stavova i želim to politički riješiti. Ali, ne da sam zadovoljan, nego sam presretan što je toliko ljudi izašlo na protest spontano, bez sendviča i autobusa. Jasno je da postoji kritična masa koja želi nešto mijenjati i koja je izašla iz inertnosti. Došlo je vrijeme da se borimo licima na ulicama, a ne prstima na društvenim mrežama – kazao je Branislav Trifunović za Blic.

Sve su kupili i uzurpirali

“Kriminalci su uzurpirali državu, kupili sve televizije, tuku jer mislite drukčije”, ponavlja svakom novinaru koji želi čuti što on misli, a takvih je posljednjih tjedana poduža lista. Koliko vidim, predsjednik Srbije već je rekao da neće ispuniti nijedan zahtjev s protesta, a mi smo imali samo jedan: da se zaustavi prebijanje ljudi. To znači da će vlast nastaviti ponašati se isto, a da je predsjednik nervozan – poručio je Vučiću koji je proteklih dana izjavio u subotu novinarima kako “nema problem“ s prosvjedima u Beogradu i da je poslije svih prosvjeda protiv njega i njegove Srpske napredne stranke „izlazio jači“, a oni koji su vodili prosvjede izlazili bi drastično slabiji”. No, Trifunović i ekipa ne posustaju. Naš prag tolerancije svake se godine povećava, pa smo došli u stanje da trpimo sve i svašta. Dosta je bilo – poručio je novi lider pobunjene Srbije.