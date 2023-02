Bliži se kraju najveći infrastrukturni projekt: Stonskom obilaznicom na Pelješki most nakon Uskrsa

Gradnja stonske obilaznice, posljednje faze projekta cestovnog povezivanja južne Dalmacije koji uključuje i Pelješki most i pristupne ceste, biti će gotova do Uskrsa ove godine. To su danas obilazeći tu dionicu najavili potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković i predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić. Butković je kazao da projekt cestovne povezanosti južne Dalmacije polako ide prema kraju i da vjeruje da će nakon radova na posljednjoj dionici tog projekta, dugoj nešto manje od osam kilometara, koji su u završnoj fazi, te tehničkog pregleda i svega onoga što treba napraviti prije samog otvaranja, ta dionica biti puštena u promet na vrijeme.

– Naravno, u toj posljednjoj fazi uključit će se i Ministarstvo graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine. Time će taj projekt biti završen. To je jedan od najvažnijih i najvećih infrastrukturnih projekata danas u Hrvatskoj koji je obilježio prve godine članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji, a i najveći je prometni projekt u ovoj omotnici koja završava potkraj ove godine. Zahvaljujem i Hrvatskim cestama koje su uspješno vodile projekt i vode ga prema kraju. Naravno, i Županiji i Gradu Dubrovniku i svima onima koji su nam pomogli da realiziramo ovaj najveći infrastrukturni projekt – kazao je Butković.

Tehnički pregled u travnju

Dodao je da je Pelješki most tu, da smo ponosni i sretni što ga imamo. Naveo je da su u tijeku pripreme i za novu perspektivu, novu omotnicu i za Nacionalni program otpornosti i oporavka gdje će, što se tiče prometa, najveća ulaganja biti u željezničku infrastrukturu, ali će i cestovna biti zastupljena.

– Pritom prvenstveno mislim na projekte splitske aglomeracije, na obilaznicu Splita i na projekte u Dubrovačko-neretvanskoj županiji poput brze ceste prema zračnoj luci i obilaznice Orebića. Pripremamo čitav niz projekata koji su dokumentacijski u završnoj fazi. Neće se svi ti projekti financirati iz fondova EU jer nema dovoljno novca, ali ćemo gledati da te projekte pokušamo realizirati kroz HC-ov proračun, ali i povoljnim zajmom međunarodnih kreditnih institucija – najavio je Butković.

Za projekt autoceste do Dubrovnika kazao je da je u pripremnoj fazi i da ga treba dovesti do građevinske dozvole, a potom, objasnio je, treba vidjeti kako taj projekt financijski realizirati. A to će, upozorio je, biti najveći izazov budući da je vrijednost tog projekta između milijardu i milijardu i pol eura.

– Neću reći do 1. travnja, da ne kažete da je prvotravanjska šala, ali do 30. ožujka bi, prema dinamičkom planu, na stonskoj obilaznici trebalo biti sve završeno. Nakon toga slijedi tehnički pregled i potom puštanje u promet i te posljednje dionice projekta cestovnog povezivanja južne Dalmacije, duge 7,9 kilometara – najavio je Škorić. Pojasnio je da je to najmanja dionica u cijelom projektu, ali i da je vrlo složena jer je na njoj pet objekata, i to dva tunela, Supava i Polakovica, duga po 1300 metara, most Ston dug 485 metara i dva podvožnjaka.

Slijedi asfaltiranje tunela

Što se radova tiče, svi objekti su u visokoj fazi završenosti izuzev tunela Supava gdje se još radi na središnjoj odvodnji, no ti će radovi vrlo brzo biti gotovi i potom će početi asfaltiranje i tog tunela. U tunelu Polakovica završeni su betonski i asfalterski radovi, sad se postavlja rasvjeta i instalira hidrantski vod, objasnio je Škorić. Naglasio je da će svi radovi biti završeni na vrijeme. Kako je kazao, sve što se događalo, i pandemija i rat u Ukrajini, ostavilo je traga i na rokovima završetka radova.