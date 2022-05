Bježeći iz Jugoslavije kao dijete jedna joj je žena promijenila život, pokušava je pronaći već gotovo 10 godina

Više od dva desetljeća Ayda Zugay, koja sada živi u Bostonu, zadržala je omotnicu za koju se nada da će joj pomoći da razotkrije misterij. Naime, Zugay je bila 11-godišnja izbjeglica koja je bježala iz bivše Jugoslavije sa svojom starijom sestrom kada im je nepoznata žena dala omotnicu na letu za SAD 1999. godine. Ženi su morale obećati da neće otvarati omotnicu dok ne izađu iz zrakoplova. Djevojke su kasnije bile šokirane kada su unutra otkrile viseće naušnice i novčanicu od 100 dolara.

Bilješka ispisana na vanjskoj strani omotnice potpisana je samo imenom — Tracy. I gotovo cijelo desetljeće, Zugay kaže da je pokušava pronaći. Želi da Tracy zna koliko je njoj i njezinoj sestri, tada 17-godišnjakinji, njezin dar značio, piše CNN.

- Tako mi je žao što je bombardiranje vaše zemlje uzrokovalo probleme vašoj obitelji. Nadam se da će vaš boravak u Americi biti siguran i sretan za vas. Dobrodošle u Ameriku. Upotrijebite ovo kao pomoć. Prijateljica iz aviona, Tracy - pisalo je u poruci.

https://t.co/AISTvbGjLX A stranger on an airplane gave her $100 and changed her life. She's been trying to find her for over a decade Ayda Zugay isn't someone who normally likes to save things. #news #WorldNews #world pic.twitter.com/4gucAWm6Xw

Taj im je novac, kaže Zugay, pomogao da se prehrane cijelo ljeto dok su preživljavale boraveći s bratom koji je bio student u Iowi.

- Želim pronaći Tracy da joj se zahvalim na njenoj velikodušnosti, ljubaznosti, empatiji i dobrodošlici mojoj sestri i meni - rekla je Zugay.

Tracy, koja im je dala omotnicu, putovala je s prijateljicom, kaže Zugay koja misli da se i ta prijateljica zvala Tracy. Zugay se činilo da su u kasnim 30-im ili ranim 40-ima. Jedna je bila brineta, a druga plavuša. Obje su nosile teniske rekete koje su stavile u pretinac iznad sjedala.

Zugay se još uvijek sjeća kako se osjećala kada je prvi put pročitala poruku na omotnici. Primijetila je kako je podvučena riječ "sigurno".

- To je bio prvi put da sam osjetila olakšanje. Ovo je sigurno mjesto i ovdje možemo graditi budućnost - rekla je.

Can you help us #FindTracy?



She welcomed @aydazugay into the US with an unexpected message in 1999. We'd love to help her decade-long search so she can reunite and thank Tracy in person.



Email info@refugeeadvocacylab.org if you can help us connect with Tracy! #BeAWelcomer pic.twitter.com/TT74V1Zmcc