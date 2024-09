Bivši zamjenik župana pod istragom USKOK-a: Šogoru sređivao poslove vrijedne gotovo 330 tisuća eura

Uskok je, nakon provedene istrage, pred zagrebačkim Županijskim sudom podigao optužnicu protiv bivšeg zamjenika bjelovarsko-bilogorskog župana Nevena Alića i njegova šogora Željka Horvatinovića kojemu je navodno namještao poslove prilikom obnove škola. Ne navodeći imena Uskok je izvijestio da dvojicu optuženika tereti za zlouporabe položaja i ovlasti te poticanje na ta nedjela.

Optužnicom Alića terete da je kao zamjenik župana od ožujka 2018. do 3. lipnja 2021. na traženje i u dogovoru sa svojim šogorom, u namjeri da njegovoj tvrtki osigura poslove opremanja namještajem osnovnih i srednjih škola kojih je županija osnivač, stručnim službama županije predočio da je on osoba koja će upravljati procesom realizacije tih poslova. Istovremeno je i ravnateljima škola naložio da za opremanje školskih prostora namještajem angažiraju upravo to trgovačko društvo.

Alić je, osim toga, ravnateljima škola rekao da u tu svrhu postupaju po Horvatinovićevim uputama, a on je poduzimao sve potrebno kako bi osigurao da ponuda njegovog trgovačkog društva bude najpovoljnija, navodi tužiteljstvo.

Ravnatelji škola su, postupajući po nalozima zamjenika župana za poslove opremanja škola angažirali tvrtku čije poslovanje vodi Horvatinović, nakon čega je Alić na teret županije odobravao i osiguravao plaćanje računa. Na taj je način naplaćeno gotovo 333.000 eura, sumnja Uskok.

VEZANI ČLANCI:

>>> FOTO Nik Titanik izložio karikature slavnih Hrvata: Milanović se nije prestajao smijati, a kad je ugledao sebe...