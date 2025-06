Ivan Pernar o Thompsonovom koncertu: 'Šokiralo me da Thompson to zabranjuje'

U petak je u zagrebačkom hotelu Westin održana službena press konferencija uoči koncerta Marka Perkovića Thompsona, zakazanog za 5. srpnja na Hipodromu. Organizatori su istaknuli da se na pripremama radi već od jeseni prošle godine, a interes publike nadmašio je sva očekivanja – do sada je prodano čak pola milijuna ulaznica.

Radi lakšeg informiranja i komunikacije s posjetiteljima, predstavljen je i plan posebne mobilne aplikacije koja će biti dostupna od sljedećeg tjedna. Aplikacija će uključivati karte, korisne informacije, upute i preporuke, a služit će i za preuzimanje ulaznica kupljenih putem Entrio sustava. Organizatori su pozvali posjetitelje da ispune kratke ankete kako bi se unaprijedila organizacija, osobito u suradnji s gradskim i sigurnosnim službama.

Jedan detalj s konferencije izazvao je reakciju bivšeg saborskog zastupnika Ivana Pernara, koji se putem društvenih mreža osvrnuo na najavu da će na koncertu biti moguće plaćanje isključivo bezgotovinskim putem. “Šokiralo me to da Thompson zabranjuje gotovinu na svom koncertu jer je ukidanje gotovinskog plaćanja prvi korak ka ukidanju gotovine, a to je mokri san globalista koji žele kontrolirati ljude”, napisao je.

Dodao je: “Ti globalisti predstavljaju sve ono protiv čega se Thompson deklerativno bori. Ja sam za Gotovinu bio 2005., a za gotovinu sam i danas 2025.” Organizatori naglašavaju kako koncert ne smatraju visokorizičnim događajem te da se sigurnosni aspekti razrađuju u suradnji sa svim nadležnim službama. Poseban naglasak stavljen je i na zdravstvenu sigurnost. Menadžer Zdravko Barišić najavio je angažman 50 do 80 zdravstvenih timova u skladu sa standardima civilne zaštite. “Mobilne bolnice su najčešće primjenjiva varijanta, šatori Crvenog križa u koje se stavi 10, 20, 30 kreveta za onu pomoć koja se može ukazati, poput infuzije ili injekcije. Imat ćemo bolnicu i u jednom paviljonu na Velesajmu, zlu ne trebalo”, istaknuo je Barišić.

Organizacijski tim dodatno je istaknuo kako će aplikacija pomoći u logistici: “Putem nje možemo saznati koliko ljudi dolazi iz kojeg pravca, npr. pravca A1 i u kojem vremenskom periodu. Kad imamo sve te detalje, onda možemo, u komunikaciji s Gradom Zagrebom, dalje planirati i dati preporuke za parking mjesta, na primjer.”