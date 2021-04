Strogo čuvan zatvor: Bivši policajac koji je ubio Floyda nalazi se u samici 23 sata dnevno

Bivši policajac Derek Chauvin (45), osuđen za ubojstvo Georgea Floyda, poslan je u zatvor Oak Park Heights u Minnesoti gdje se 23 sata dnevno nalazi u samici i čeka izricanje presude. Inače, Oak Park Heights jedan je od zatvora s najvećom razinom sigurnosti u Minnesoti.

Zbog straha za vlastitu sigurnost, smješten je u izolirano krilo zatvora, navela je glasnogovornica državnog zatvorskog sustava Sarah Fitzgerald. Svakog će dana biti sam, osim jednog sata dnevno tijekom kojeg mu je dozvoljeno vježbanje. I u tom će periodu podalje od ostalih zatvorenika i pod nadzorom zatvorskih čuvara, piše The New York Times.

Iako zatvorski službenici kažu da je Chauvin izoliran zbog vlastite sigurnosti, zatvorenici su često kažnjavani slanjem u to krilo, poznato kao Upravna kontrolna jedinica. Ćelije su malene i u njima se nalazi klupa s madracem, WC, umivaonik i tuš. Zatvorenici smiju donijeti potrepštine poput odjeće, paste za zube i sapuna, kao i olovku i papir. U nekim slučajevima mogu dobiti i knjige, časopise ili novine, ali samo ako zatvorski službenici to odobre.

Former Minneapolis Police Officer Derek Chauvin is staying in a unit that looks like the cell in the photo below. He is on “administrative segregation” status for his safety ... isolated from the general population at Oak Park Heights. pic.twitter.com/QQFDpAcisb