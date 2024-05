Bivši obavještajac: Situacija je vrlo teška i opasna za Ukrajinu, nije dobro

Bivši obavještajac i šef operative u SOA-i Ante Letica komentirao je za HRT situaciju na bojištu u Ukrajini nakon proboja ruske vojske preko granice na sjeveroistoku zemlje. Jutros je 30.000 ruskih vojnika krenulo na grad Harkiv, a Ukrajina povlači svoje snage s drugih bojišta i šalje ih na krizna područja gdje jača ruski pritisak.

Letica je rekao da brutalna agresija Rusije ne traje tri, već 10 godina i trajat će još neko vrijeme jer, kaže, ruski predsjednik Vladimir Putin ima taktiku iscrpljivanja Ukrajine i zapadnih saveznika. "Situacija je vrlo teška i opasna za Ukrajinu. Nadam se da će Ukrajinci smoći snage i da će se uspjeti oduprijeti, no situacija nije dobra", kazao je Letica.

Letica je za evakuaciju ukrajinskih civila iz ugroženih područja kazao da je to humana gesta. "No u obrambenom smislu to je opasno jer se šalje poruka da su gradovi pred padom ili su već pali. I mi znamo iz Domovinskog rata da kada se civili povuku i obrana tih gradova pada", rekao je Letica. Dodao je da rošade u ruskoj vladi neće previše narušiti stabilnost Rusije te da je smijenjeni ministar obrane Sergej Šojgu i dalje ostavljen na visokoj poziciji.

Podsjetimo, borbe u Ukrajini nastavile su se u utorak u sjeveroistočnoj regiji Harkiv, gdje je ruska vojska pokrenula ofenzivu i zauzela desetke četvornih kilometara, dok Kijev tvrdi da je ojačao obranu tog područja. Ruske snage prešle su granicu u petak i napadaju u smjerovima Lipci i Vovčansk, dva lokaliteta koja se nalaze oko dvadeset odnosno pedesetak kilometara sjeveroistočno od Harkiva, drugog po veličini grada u Ukrajini.

Ukrajinska vojska u ponedjeljak je priznala da ruske snage napreduju u ofenzivi na sjeveroistoku regije. Predsjednik Volodimir Zelenski ipak je u utorak navečer u svom obraćanju uvjeravao da Kijev izvodi "protunapade" i da je sektor ojačan. "Uništavamo pješaštvo i opremu okupatora", rekao je. Prema Zelenskom, ukrajinske vlasti također su primijetile "neprijateljske aktivnosti", odnosno "diverzantske skupine" i "udare", u drugim pograničnim regijama Sumi i Černigiv, u sjevernoj Ukrajini.

Drugdje, na nekoliko područja izloženih "intenzivnoj neprijateljskoj vatri" na smjerovima Kramatorsk i Pokrovsk na istoku zemlje, "modificirani su položaji ukrajinske vojske" kako bi se "spasili životi naših branitelja", objavio je u ponedjeljak navečer ukrajinski glavni stožer u priopćenju na Facebooku.

U intervjuu za AFP, tajnik ukrajinskog Vijeća sigurnosti Oleksandr Litvinjenko procijenio je da "više od 30.000" ruskih vojnika napada regiju Harkiv. No, istaknuo je i da zasad nema "prijetnje" za grad Harkiv, udaljen tridesetak kilometara od sukoba, a koji je prije ruske invazije imao gotovo milijun i pol stanovnika.

Ranije u ponedjeljak, guverner regije Oleh Sinjehubov rekao je da je više od 30 mjesta pogođeno ruskom topničkom i minobacačkom vatrom. Iznio je i podatak da su s tog područja evakuirana 5762 civila. Planiran je odlazak još oko 1600 ljudi, unatoč "prilično kompliciranoj situaciji", rekao je Sinjehubov.

Prema Telegram kanalu DeepState, bliskom ukrajinskoj vojsci, Rusi su uspjeli zauzeti pojas od oko 70 četvornih kilometara u regiji Lipci i još jedan od 34 četvornih kilometara prema Vovčansku. Ukrajinske vlasti tjednima su upozoravale da bi Moskva mogla pokušati napasti sjeveroistočne granične regije Ukrajine, suočene s kašnjenjem zapadne pomoći i manjkom vojnika.

S tim u vezi, Sjedinjene Države uvjeravaju da će učiniti "sve što je u njihovoj moći" kako bi brzo opskrbile Ukrajinu oružjem, rekao je u ponedjeljak Jake Sullivan, savjetnik američkog predsjednika Joea Bidena. Ovaj ruski napredak dolazi u trenutku iznenadne smjene ruskog ministra obrane Sergeja Šojgua, nakon dvije godine sukoba u Ukrajini bez jasnog ishoda. Novi ruski ministar Andrej Belousov po obrazovanju je ekonomist i - poput Šojgua kada je imenovan na tu dužnost 2012. - nema vojno iskustvo.

Unutar Rusije i na okupiranim područjima Ukrajine, Ukrajinci su pojačali udare, posebice na energetsku infrastrukturu. Najmanje četiri osobe su poginule, a devet je ozlijeđeno u ponedjeljak u bombaškim napadima za koje se okrivljuje Ukrajinu u okupiranoj regiji Lugansk i u ruskoj regiji Kursk, objavile su ruske vlasti. Ukrajina je također u ponedjeljak tvrdila da je pogodila naftni terminal i električnu trafostanicu u regijama Belgorod i Lipetsk, u zapadnoj Rusiji, nedaleko od ukrajinske granice.

