Bivši iranski veleposlanik u Hrvatskoj pokazao posljedice napada: 'Zločinački režim pogodio je zgradu ministarstva vanjskih poslova'

U granatiranju Teherana pogođeno je nekoliko zgrada Ministarstva vanjskih poslova, ali i Institut za političke i međunarodne studije. Na njegovu čelu je donedavni iranski veleposlanik u Hrvatskoj Saeed Khatibzadeh, koji je pokazao rezultat napada.

- Zločinački režim Izraela pokrenuo je namjeran i nemilosrdan napad na jednu od zgrada iranskog Ministarstva vanjskih poslova, koja se nalazi točno nasuprot Instituta za političke i međunarodne studije. U napadu je ozlijeđeno nekoliko civila, uključujući i nekoliko mojih kolega koji su prevezeni u bolnicu na liječenje. Ova snimka prikazuje knjižnicu mog instituta. Ovo je još jedan jasan ratni zločin, dio izraelske kontinuirane i sustavne kampanje agresije protiv Irana - napisao je na X-u.

Inače, noćni napadi na Teheran pojačali su se oko 19.30 sati po našem vremenu. Stanovnici bježe u kolonama na istok iz grada, gdje su sada najjači napadi.

