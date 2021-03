'Bitka za Nikšić' u nedjelju odredit će sudbinu Crne Gore

Unatoč epidemiji koronavirusa i najavama potpunoga zatvaranja zbog rasta broja zaraženih, Crna Gora je ponovno podignuta na noge, i to zbog izbora. Ponovno se govori o najvažnijim izborima u povijesti, budućnosti i opstojnosti Crne Gore. Radi se o lokalnim izborima u Nikšiću u nedjelju 14. ožujka, koji je drugi najveći grad Crne Gore poslije Podgorice.

“Braniti državu i u šumi”

Razlog svemu tome je zapravo borba stranaka koje su od kolovoza, kada su održani parlamentarni izbori, dio vladajuće prosrpske koalicije sa strankom predsjednika Crne Gore Mile Đukanovića (DPS). I jednima i drugima nedjeljni izbori su na neki način biti ili ne biti. Prije svega to se odnosi na DPS koji je poslije gubitka parlamentarnih izbora poljuljan te bi mu gubitak Nikšića predstavljao dodatni udarac od kojega bi se teško oporavio.

Pri tome se ne smije zaboraviti da je Nikšić i rodni grad Mile Đukanovića te bi njegovoj stranci pobjeda u tome gradu iznimno puno značila u budućem političkom životu. U isto vrijeme vladajuće stranke žele i na ovim izborima pobijediti kako se DPS ne bi oporavio i u budućnosti bio ozbiljnija izborna prijetnja. Pobjedom u Nikšiću to bi vjerojatno i uspjeli jer DPS je, sportski rečeno, nakon desetljeća na vlasti u nokdaunu.I ove izbore karakterizira burna izborna kampanja, vrijeđanja, okupljanja pristaša...

Vidjele su se i kolone automobila, a razlikuju se po tome što kolone DPS-a nose crnogorske zastave, a one vladajuće koalicije srbijanske državne zastave. Dogodilo se i nekoliko incidenata pa je tako jedna osoba izbodena nožem, ali na sreću nije životno ugrožena. Prošle nedjelje, tjedan dana prije izbora, ispred obiteljske kuće Mile Đukanovića došlo je do sukoba dviju suprotstavljenih strana. Prema navodima crnogorskih medija, četrdesetak Đukanovićevih pristaša bacilo je kamenje na sudionike autokolone koju su organizirali simpatizeri trenutačne oporbe u Nikšiću, a vladajućih na državnoj razini.

Posebna priča je medijski rat koji se vodi, u koji su se aktivno uključili i mediji iz Srbije koji su ponovno aktivno stali na stranu prosrpskih stranaka. U kojoj su se mjeri u izbornu priču u Nikšiću uključili srbijanski mediji, govore i službeni podaci prema kojima je od dana kada su raspisani lokalni izbori u Nikšiću u drugoj polovici veljače objavljeno ukupno 4730 tekstova o Crnoj Gori. Od toga broja u više od tisuću tekstova tema tekstova bili su izbori u Nikšiću.

U tome svakako prednjače mediji pod kontrolom predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. U medijskoj ofenzivi ne zaostaju ni televizijske kuće, i to one s nacionalnom koncesijom, koje svakodnevno imaju emisije o izborima u Crnoj Gori. U tome prednjači Happy TV koja emitira i izborni serijal pod nazivom “Bitka za Nikšić”. Crnogorski politički analitičar Luka Radonjić smatra da su predizborne tenzije u Nikšiću na vrhuncu s obzirom na to da je kampanja ušla u samu završnicu.

– Razlog je i činjenica da izbori u Nikšiću, premda su lokalnog karaktera, imaju važnost i za državnu razinu i budući rasplet na političkoj sceni. Tenzije pretežno podiže DPS, što se uglavnom tumači kao nezadovoljstvo ove koalicije rezultatima istraživanja javnog mijenja i drugim prognozama koje im ne idu na ruku – rekao je Radonjić za srbijanski Blic.

Đukanović ima šansu osvojiti najviše glasova, ali pitanje je hoće li to biti dovoljno za vlast. Govoreći o izborima u Nikšiću, predsjednik DPSa Đukanović kazao je da se u nedjelju na izborima odlučuje hoće li se nastaviti put daljeg profiliranja Nikšića kao urbanog europskog centra ili će građani dozvoliti da ga 100 puta sunovrate retrogradne politike koji se nadvijaju nad stvarnošću Crne Gore kao aveti prošlosti.

– Nikšić se osvaja da bi se osvojila Crna Gora. Dakle, ponovno svjedočimo jednoj ekspanzionističkoj politici Srbije prema svojim susjedima, u ovom slučaju prema Crnoj Gori. I zbog toga su naši odnosi na najnižoj mogućojrazini – izjavio je Đukanović.

Đukanović kaže da se Crna Gora može “braniti i u šumi”, da Aleksandar Vučić “svojatanjem crnogorske povijesti” popunjava nedostajuće dijelove povijesti Srbije jer “ciljevi velikosrpstva u Crnoj Gori još nisu ostvareni”.

Pred vratima EU i u NATO- u

– Vjerujem da tu nema dileme za odgovorne ljude, odgovorne prema sebi i svojoj obitelji, prema gradu u kojem žive i prema svojoj državnoj kući. Mi smo u Crnoj Gori napravili strateški zaokret za sva vremena, uveli Crnu Goru u NATO, doveli je pred vrata Europske unije. Naša pobjeda u nedjelju bit će još jedna potvrda uspjeha ove generacije Crne Gore – optimističan je Đukanović.