Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 229
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
DEKLARACIJA O HRVATSKOM PROSTORU

Birokratski bal divlje gradnje: Tko stvarno snosi krivnju za nered u prostoru?

Autor
Jerko Rošin
21.10.2025.
u 22:37

Demokracija se temelji na proceduri, zakonima, pravilnicima, odredbama…, ali na kraju sve se svodi na odgovornost osobe koja treba odraditi konkretan posao

Pohvalio sam se jednom splitskom prijatelju kako je Akademija arhitektonske umjetnosti i znanosti Hrvatske uspješno u Šibeniku organizirala međunarodni okrugli stol "Ima li prostor skrbnika?", te da smo, zahvaljujući podršci s 25 adresa dobili financijsku pomoć kako bi se taj, po nama vrlo važan skup, uopće mogao održati. Kao reakciju, umjesto komplimenata doživio sam bujicu riječi kojima je "ogadio" i mene i cijelu našu Akademiju, a posebno "Deklaraciju o hrvatskom prostoru" na koju smo tako ponosni. Svoju tiradu zaključio je pitanjem:

"Ako u Hrvatskoj ima 900.000 bespravnih graditelja, ne čini li ti se da su za to divljanje u prostoru barem jednako krivi zakoni i zakonodavna praksa? Kume moj, tucite po državi, a ne po investitorima, bez obzira na to što i njih ima svakakvih." Nakon toga mi je još stavio pod nos moj vlastiti tekst o Ljubljani u Večernjaku: "Zašto u Sloveniji nema bespravnih graditelja, a takvih Slovenaca ima u Hrvatskoj?" Pokušavao sam mu reći da zbog devastacije prostora mi upiremo prstom i u Vlast, ali me nije htio slušati, a kamoli ući u raspravu. "Javi mi se nakon razgovora s Plenkovićem i svim onim što ti je on rekao za vaše lupanje po investitorima!"

Ključne riječi
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja Rušenje bespravna gradnja

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još