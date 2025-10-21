Birokratski bal divlje gradnje: Tko stvarno snosi krivnju za nered u prostoru?

Pohvalio sam se jednom splitskom prijatelju kako je Akademija arhitektonske umjetnosti i znanosti Hrvatske uspješno u Šibeniku organizirala međunarodni okrugli stol "Ima li prostor skrbnika?", te da smo, zahvaljujući podršci s 25 adresa dobili financijsku pomoć kako bi se taj, po nama vrlo važan skup, uopće mogao održati. Kao reakciju, umjesto komplimenata doživio sam bujicu riječi kojima je "ogadio" i mene i cijelu našu Akademiju, a posebno "Deklaraciju o hrvatskom prostoru" na koju smo tako ponosni. Svoju tiradu zaključio je pitanjem:



"Ako u Hrvatskoj ima 900.000 bespravnih graditelja, ne čini li ti se da su za to divljanje u prostoru barem jednako krivi zakoni i zakonodavna praksa? Kume moj, tucite po državi, a ne po investitorima, bez obzira na to što i njih ima svakakvih." Nakon toga mi je još stavio pod nos moj vlastiti tekst o Ljubljani u Večernjaku: "Zašto u Sloveniji nema bespravnih graditelja, a takvih Slovenaca ima u Hrvatskoj?" Pokušavao sam mu reći da zbog devastacije prostora mi upiremo prstom i u Vlast, ali me nije htio slušati, a kamoli ući u raspravu. "Javi mi se nakon razgovora s Plenkovićem i svim onim što ti je on rekao za vaše lupanje po investitorima!"