Biološka terapija teško dostupna, sad je i mijenjaju

Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode objavila je stav kako se biološki i bioslični lijekovi mogu međusobno zamjenjivati, a njihov dopis HZZO je poslao bolnicama još krajem ljeta i pozvao ih da obavijeste Zavod o poduzetim aktivnostima za “racionalniju kontrolu potrošnje bioloških i biosličnih lijekova”. Takvom stavu protive se pacijenti, ali i struka.

Više od tri tisuće oboljelih od upalnih reumatskih bolesti koji danas u Hrvatskoj primaju biološku terapiju mogli bi radi financijske uštede u zdravstvu biti “prebačeni” na povoljnije, bioslične lijekove. Dopis bolnicama čiji sadržaj upućuje liječnike na stav Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode kako se “biosličan lijek i biološki lijek mogu međusobno zamjenjivati” iz Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje poslali su još krajem ljeta.

U istom dopisu stoji da se s obzirom na takav stav navedene Agencije upućuje na “izmijenjeni pristup u primjeni predmetnih lijekova”, a na kraju dopisa poziva se bolnice i da obavijeste Zavod o poduzetim i planiranim aktivnostima za “racionalniju kontrolu potrošnje bioloških i biosličnih lijekova”.

Stav je to kojemu se jasno protive pacijenti, ali i struka, jer i jedni i drugi smatraju da financije ne smiju biti isključivi i jedini razlog mijenjanja terapije oboljelima kojima njihova terapija dokazano koristi i s kojom funkcioniraju.

Svaki oboljeli je individua

– To su novi i kvalitetni lijekovi, nitko ne spori da su dokazali svoje učinke u reumatološkim indikacijama, ali smo protiv toga da se stabilnim pacijentima mijenja terapija isključivo zbog financijskih razloga. Ponavljam, mišljenja smo da su to dobri lijekovi, ali pacijent kojemu je dobro tu terapiju ne treba mijenjati. Sva odgovornost leži na liječniku koji je izložen različitim vrstama pritisaka, a konačno je liječnik u krajnjoj liniji taj koji prati tog pacijenta i neposredno ga liječi. Ne možemo si dopustiti da svaki put kada dođe jeftiniji preparat mi pacijentu mijenjamo terapiju – objašnjava prof. dr. sc. Branimir Anić, pročelnik Zavoda za kliničku imunologiju i reumatologiju KBC-a Zagreb i predsjednik Hrvatskog reumatološkog društva.

Profesor Anić ističe i da bioslični lijekovi bez sumnje mogu biti terapija novim pacijentima, koji još ne koriste nikakve lijekove za reumatske dijagnoze.

Jednako poručuju i sami pacijenti pa tako Nenad Horvat, predsjednik udruge Remisija koja okuplja oboljele od upalnih reumatskih bolesti, kaže da apsolutno podržavaju stavove stručnih društava, kako Hrvatskog reumatološkog društva tako i EULAR-a (European league against arhtritis) da se novooboljelima kojima je potrebna biološka terapija aplicira biosličan lijek uz, napominje, autonomiju ordinarijusa jer je svaki oboljeli individua za sebe.

Bolnička povjerenstva

– Podržavamo stav istih stručnih društava da se terapija biološki izvornim lijekom ne može zamijeniti terapijom biosličnim lijekom iz ekonomskih razloga, već samo iz medicinski opravdanih razloga. Pogotovo je to apsurdno kod oboljelih koji su na jednoj terapiji stabilni, bez incidenata. Izravnom zamjenom iz nemedicinskih razloga, već ekonomskih, mogući su potencijalni rizici za pacijenta u smislu pogoršanja zdravstvenog stanja, što neminovno dovodi do dodatnih troškova za zdravstveni sustav – novi specijalistički pregledi, hospitalizacije, bolovanja... Ako smo ustvrdili da Hrvatska nije dovoljno bogata da svi oboljeli koriste izvorne biološke lijekove, onda je još manje bogata da “provocira” takve potencijalne rizike, kako za pacijenta, tako i za sustav u cjelini – komentira Horvat dodajući kako je trenutačna procjena da u Hrvatskoj biološku terapiju treba dvostruko više oboljelih no što ju prima.

Biološke lijekove odobravaju bolnička povjerenstva jer je riječ o skupoj terapiji i to su lijekovi čija se djelatna tvar, kako stoji i u objašnjenju HALMED-a, proizvodi ili izlučuje iz biološkog izvora.

Bioslični lijekovi nemaju potpuno istu strukturu biološkim lijekovima, ali su im slični u kvaliteti, sigurnosti itd. Zamjenu biološkog lijeka može odobriti samo liječnik, na što se i upućuje spomenutim dopisom te nije dopuštena izravna zamjena, odnosno zamjena u ljekarni. Osim pacijenata, jasan je po ovoj temi i stav struke koja, uostalom, i preuzima krajnju odgovornost za pacijente.