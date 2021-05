Svjedoci horora u Meksiku: ‘Bili smo u vlaku i, nakon što je pao, letjeli smo i udarali o krov’

Nadvožnjak se danas urušio u glavnome meksičkom gradu Ciudad de Méxicu, a s njega je na cestu pao vlak koji je njime prolazio u trenutku urušavanja, nakon čega su poginule 23 osobe, među kojima i djeca, a 65 ih je ozlijeđeno. Sedam ih je u teškom stanju.

Jedna je osoba, prema vijestima koje su se mogle dobiti do zaključenja ovog teksta, ostala prikliještena u svojem automobilu ispod ruševina nadvožnjaka. Nesreća se dogodila u četiri sata ujutro u utorak blizu stanice Olivos, na liniji 12, u jugoistočnom dijelu grada.

Samo New York prometniji

Sustav gradskog prijevoza u Ciudad de Méxicu inače je jedan od najgušćih u svijetu, no unatoč tome već se desetljećima, sve do danas, nije dogodila neka teška nesreća. Uzroci tragičnog događaja još se istražuju, no čini se da je popustio nosač nadvožnjaka, kako je rekla Claudia Sheinbaum, gradonačelnica Ciudad de Méxica. Zato će linija koja je uspostavljena prije manje od deset godina biti u prekidu barem dok se ne provjeri konstrukcija kojom je pruga prolazila. No ovako nešto ipak se moglo predvidjeti jer su građani prijavljivali pukotine u konstrukciji nadvožnjaka nakon potresa koji se dogodio 2017. godine.

Novine El Universal izvještavale su da su prometne vlasti napravile neke popravke nakon tih prijava, javlja BBC. Nadvožnjak je i nakon urušavanja opasan pa je na mjesto nesreće poslana i dizalica koja bi ga trebala stabilizirati i nakon čega su obustavljeni pokušaji spašavanja ostalih građana blokiranih u ruševini.

Na licu mjesta vladao je kaos zbog potrage za preživjelima u koju su se uključile njihove obitelji, rođaci i prijatelji.

Foto: Luis Barron/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL MEXICO CITY, MEXICO - MAY 4: A member of rescue squad is seen during the rescue the bodies of the victims where Mexico City subway olivos station overpass collapsed, killing 23 and injuring at least 79 On May 4, 2021 in Mexico City, Mexico. /IPA/PIXSELLPhoto: IPA/PIXSELL

– Pozvala me snaha, koja je bila s mojim sinom, i rekla mi je da je struktura pala na njih – kazao je agenciji AFP Efraim Juarez, koji je na lice mjesta došao tražiti svog sina.

– Nitko ništa ne zna – riječi su Gisele Rioje Castro agenciji AP. Došla je kako bi pronašla muža koji na posao i s posla ide istom tom prugom već godinama, a ne javlja joj se na pozive od nesreće.

– Čuli smo snažan prasak nalik grmljavini, a onda se sve počelo raspadati. Puno je ljudi stajalo ili sjedilo u vagonu, a kada je pao, letjeli smo i udarali glavama o njegov krov – rekla je za El Universal Mariana, putnica u vlaku linije 12. Jedan od svjedoka otkrio je kako se konstrukcija odjednom počela tresti, da bi se zatim srušila u prašini. Kada se prašina raspršila, pojurili su kako bi pronašli preživjele, no vrisaka nije bilo, pretpostavlja da su svi bili u šoku. BBC-jev dopisnik iz Ciudad de Méxica naveo je da je jedino podzemna željeznica New Yorka prometnija od sustava u meksičkom glavnom gradu te da svaki tjedan preveze na desetke milijuna putnika, točnije više od četiri milijuna putnika na dan.

No u ovom slučaju, zanimljivo, nesreća se nije dogodila na nekoj od starijih linija, koje su u posljednjih 35 godina pretrpjele dva snažna potresa, već na onoj novijeg datuma, a linija 12 dovr šena je u listopadu 2012. godine. Zbog toga će i sadašnja gradonačelnica i njezini prethodnici morati odgovarati na neka teška pitanja, posebice zato što su oštećenja navodno sanirana, ali očito ne dobro.

Linija 12 podzemne željeznice sagrađena je kad je ministar vanjskih poslova Marcelo Ebrard bio gradonačelnik Ciudad de Méxica.

"Ovo što se danas dogodilo užasna je tragedija. Izražavam suosjećanje i solidarnost sa žrtvama i njihovim obiteljima”, napisao je Ebrard na Twitteru.

Teška nesreća 1975.

Od težih nesreća Ciudad de México pamti onu lanjsku, u kojoj je jedna osoba poginula, a 40 ih je ozlijeđeno u izravnom sudaru dvaju gradskih vlakova, a posebno je teška i tragična bila ona 1975. kada je poginula 31 osoba u sudaru dvaju vlakova na podzemnoj trasi gradske željeznice. U međuvremenu su se pojavile i snimke trenutka nesreće na kojima se vidi kako se u trenutku raspala konstrukcija s koje pada vagon, a još jedan visi s nadvožnjaka. Spas su uspjeli pronaći oni dovoljno spretni da se uhvate za neki od držača te bace kroz prozor, a ostalima je ostala samo sreća, jer za više, prema toj snimci, nije bilo vremena.