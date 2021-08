Biden poručio G7: Povlačenje iz Afganistana završava 31. kolovoza

Predsjednik Joe Biden rekao je čelnicima skupine G7 u utorak da će Sjedinjene Države završiti povlačenje iz Afganistana 31. kolovoza i upozorio na prijetnju Islamske države, objavila je Bijela kuća.

Biden je poslao tisuće američkih vojnika da osiguraju zračnu luku u Kabulu pošto su talibani zauzeli glavni grad i gotovo cijelu zemlju u manje od dva tjedna.

Gotovo 6.000 američkih vojnika pomaže pri evakuaciji američkih građana i visoko ugroženih Afganistanaca te drugim državama da evakuiraju svoje građane.

Pentagon je u ponedjeljak preporučio Bidenu da se drži roka povlačenja 31. kolovoza, rekli su američki dužnosnici.

"Na sastanku jutros s čelnicima G7, predsjednik je kazao da će naša misija u Kabulu završiti na temelju postignuća naših ciljeva. Potvrdio je da smo na putu da završimo povlačenje 31. kolovoza", rekla je glasnogovornica Bijele kuće Jen Psaki.

Biden je rekao čelnicima G7 da završetak misije 31. kolovoza "ovisi o nastavku koordinacije s talibanima, uključivo nastavak pristupa zračnoj luci" osobama koje žele napustiti zemlju, rekla je.

Biden "je jasno rekao da svaki dan operacija na tlu, donosi opasnost za naše vojnike s rastućim prijetnjama Islamske države, te da završetak misije ovisi o koordiniaciji s talibanima", rekla je Jen Psaki.

Europska unija je pozvala Sjedinjene Države na summitu G7 da osigurava zračnu luku u Kabulu "dokle god bude trebalo" kako bi se "dovršile" operacije evakuacije Afganistanaca i njihovih obitelji kojima je život ugrožen.

Dva američka dužnosnika rekla su, pod uvjetom da ostanu neimenovani, da raste zabrinutost zbog mogućih samoubilačkih napada militanata Islamske države u zračnoj luci.

Nije više pitanje hoće li se to dogoditi, nego kada i prioritet je povući se prije nego što se to dogodi, rekli su.

Preporuka Pentagona odraz je sve većih sigurnosnih bojazni u zračnoj luci u Kabulu iz koje se evakuiraju američki državljani i ugroženi Afganistanci.

Predsjednik Biden trebao se obratiti naciji u utorak poslije podne po američkom vremenu, no njegov je govor odgođen za četiri sata.

Glasnogovornik Pentagona John Kirby rekao je da Pentagon vjeruje da je u mogućnosti izvući sve Amerikance koji žele napustiti Afganistan do 31. kolovoza.

SAD je "evakuirao više od 4.000 američkih državljana i članova njihovih obitelji" otkako je uspostavljen zračni most 14. kolovoza, dan uoči ulaska talibana u Kabul, rekao je visoki dužnosnik State Departmenta.

Više od 58.700 osoba evakuirano je zrakoplovom od 14. kolovoza, navodi Pentagon.

Američki dnevnik Washington Post objavio je da se direktor CIA-e William Burns susreo s talibanskim čelnikom Abdulom Ganijem Baradarom u Kabulu.

Predstavnik američke obavještajne agencije u utorak nije želio komentirati napise o susretu Burnsa i Baradara koji je proveo osam godina u zatvoru nakon što je prije 11 godina uhićen u zajedničkoj akciji te američke agencije i Pakistana. Bijela kuća nije odgovorila na upit Reutersa.

Nakon oslobađanja iz zatvora 2018., Baradar je bio glavni pregovarač talibana u mirovnim pregovorima sa SAD-om u Kataru. U sklopu pregovora susreo se s državnim tajnikom pod bivšim američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, nekadašnjim direktorom CIA-e Mikeom Pompeom.

Talibani su objavili u utorak da žele da se evakuacije svih stranih državljana okončaju do 31. kolovoza i da neće pristati na produljenje tog roka

"To je crvena linija. Američki predsjednik objavio je da će se 31. kolovoza povući sve njihove vojne snage. Ako produlje rok to znači da se produljuje okupacija, premda to nije potrebno", rekao je u ponedjeljak predstavnik talibana u Dohi.

