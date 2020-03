Beroš: KB Dubrava postaje bolnica za najteže slučajeve oboljelih od koronavirusa

KB Dubrava, u kojoj je dvoje liječnika pozitivno na koronavirus, evakuira se i bit će respiratorni internistički centar. To znači da će Dubrava postati bolnica za oboljele od koronavirusa i to one najteže slučajeve, a u tijeku je primitak dijela njihovih pacijenata u Vinogradsku, Merkur, Sv. Duh i na Rebro.

- Još prije desetak dana smo donijeli odluku da se u slučaju eskalacije stanja, koja je sad u tijeku, isprazni KB Dubrava i prilagodi novoj ulozi. Da bude primarni respiratorno intenzivistički centar za najteže bolesnike od koronavirusa koji će zahtijevati intenzivnu skrb uključujući i upotrebu respiratora. Stoga su izrađeni planovi da se bolnica isprazni i druge bolnice preuzmu hitnu medicinsku službu i dio bolesnika iz Dubrave - potvrdio nam je ministar zdravstva, prof. dr. sc. Vili Beroš.

Kako smo ranije naveli u petak je u Dubravi ispražnjena psihijatrija, a drugim zagrebačkim bolnicama poslana je obavijest da otpuštaju pacijente koji nisu životno ugroženi i koji su pri kraju liječenja.

To što će Dubrava biti u Zagrebu, jednako slijedi u Rijeci i Osijeku te će uz takve centre za najteže slučajeve oboljelih od koronavirusa pripremiti se i sekundarni centri.

- Sekundarni centri zbrinjavat će srednje teške bolesnike i na taj način bi osigurali pružanje neometane zdravstvene zaštite svim drugim građanima. S tim da naravno da u slučaju potrebe cijeli zdravstveni sustav uključit će se u zbrinjavanje infektivnih bolesnika - rekao je ministar zdravstva.

