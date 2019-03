Bernardić: SDP ruši nejednakost i barijere među ljudima

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić je u nedjelju u Otočcu podržao, pred tamošnjim članstvom i simpatizerima, SDP-ovu listu za Županijsku skupštinu i nositelja Tomislava Zrinskog, te ustvrdio da je SDP u posljednjih 27 godina bila ključna snaga koja je smanjivala nejednakosti, rušila predrasude i barijere među ljudima.

Očekuje da će u Ličko-senjskoj županiji to prepoznati radnici, umirovljenici, seljaci, svi slabi, nezaposleni, potlačeni, obespravljeni i ugnjetavani, svi drugi i drugačiji, jer je u radu SDP-a bitno jedino to koliko je netko čovjek.

"Mi u SDP-u nikada nismo dijelili ljude bez obzira na to jesi li muško ili žensko, star ili mlad, gay ili straight, Hrvat, Srbin, Bošnjak, Rom, Židov, katolik, pravoslavac, musliman, za nas je nebitno, jedino je bitno da si čovjek, to je ta ključna razlika", rekao je Bernardić.

Nositelj liste Zrinski pozvao je birače da druge nedjelje izađu na birališta i zaokruže listu broj osam, jer samo bi pobjeda te liste, kaže, donijela promjene na bolje u toj županiji.

Zrinski je rekao da u ovoj županiji već dugi niz godina "isti ljudi isto govore, obećaju i ništa ne ostvare", a opet su dobivali glasove te smatra da je sada sazrelo vrijeme za promjene. Ustvrdio je da je SDP uvijek pokazivao dosljednost u obrani interesa građana Ličko- senjske županije, bio brana civilizacijskih vrijednosti, radničkih prava, nezaposlenih, prava manjina i ranjivih skupina.

Upitan kako, rekao je da će se "pretresti" svaka proračunska stavka i omogućiti ono što je najvažnije, poput dostupnosti TIM II hitne medicinske službe 24 sata, svaki dan u svim gradovima i općinama županije.

U 30 godina HDZ-ove vlasti ova je županija gospodarski uništena, opustošena, dogodio se egzodus, a jedina alternativa na izborima za Županijsku skupštinu je SDP, stranka koja nije sudjelovala u tom uništavanju, jedina lista koja nudi čisti obraz i čiste ruke, rekao je Bernardić.

Predizborni skup u Otočcu iskorišten je za predstavljanje SDP-ovog Plana za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo i to zato, kako je rekao Bernardić, jer bi njegova realizacija revitalizirala hrvatsko selo i spasila poljoprivredu koja je u sve težem stanju.

SDP-u ima najbolji tim u Hrvatskoj za poljoprivredu

Mi u SDP-u imamo najbolji tim u Hrvatskoj za poljoprivredu, nudimo rješenja, ali na žalost Vlada RH svojim djelovanjem proizvodi porazne statistike i činjenice, te se ne iskorištavaju u dovoljnoj mjeri prednosti našeg članstva u EU, propušta prilike, ne primjenjuje odgovarajuće nacionalne mjere za sprječavanje propadanja sela, a uz sve to, ocijenio je Bernardić, Hrvatska ima tu nesreću da trenutno njenom poljoprivredom upravlja 'jedan od najgorih ministara poljoprivrede'.

Ustvrdio je da je SDP-ova vlast imala iskoristivost fondova EU 86 posto, a da ova, kako je rekao, najnesposobnija HDZ-ova vlast ima iskoristivost samo 15 posto. Čak nisu, rekao je, "u stanju uzeti ni novac, hodaju po Lici, daju lažna obećanja, nose papire, ali reformi nema, sve je jedna velika nula".

Na pitanje novinara kako komentira to da su HSS i HSU na državnoj razini u koaliciji sa SDP-om, a u ovoj županiji s HDZ-om, Bernardić je rekao da mu je žao što su stranke Amsterdamske koalicije ovdje u koaliciji s HDZ-om, te da to nije dobra poruka građanima, jer to nije vjerodostojno.

Upitan nije i licemjerno da je jučer prosvjedovao zajedno s novinarima za slobodno novinarstvo, a u pet je slučajeva prijetio novinarima, Bernardić je rekao da SDP protiv novinara ima „nula tužbi“, dok je poznato da je trenutno na sudovima preko tisuću sporova protiv novinara, te njima i svim novinarima treba iskazati solidarnost i založiti se za slobodu izražavanja i slobodu govora, a vladajućima poslati poruku da stanje u medijima nije dobro i to uz poruku „oteli ste medije, novinarstvo ne“.

Stranački program za poljoprivredu u Lici, osim predsjednika stranke, predstavili su i članovi SDP-ova Savjeta za poljoprivredu Dražen Kurečić, Ante Pezo i Marinko Stojić, a nakon konferencije za novinare organiziran je i obilazak tri OPG-a u Ličko – senjskoj županiji.

U Podumu su posjetili OPG Duška Diklića gdje su se poljoprivrednici žalili na činjenicu da nemaju vodovod i da skupo plaćaju dovoz voda cisternama.

Bernardić je rekao kako je „strašno u 21. stoljeću tako nešto“ te je da to stavlja hrvatskog poljoprivrednika u neravnopravni položaj s drugima, te je iznio podatak da su i poticaji za hrvatske poljoprivrednike 30 posto manji nego što je prosjek EU. Poručio je da ravnopravnost treba postići i većim poticajima i pravodobnim isplatama i tako da se državno poljoprivredno zemljište ne dijeli "po babi i po stričevima".

Branko Grčić o novom SDP-ovom planu