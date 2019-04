Berete biljke u prirodi, no ne znate jesu li jestive? Provjerite koje su opasne!

Neoprezno branje samoniklog bilja na požeškom je području uzelo prvu ovogodišnju žrtvu. Naime, iz Opće županijske bolnice Požega izvijestili su Policijsku upravu požeško-slavonsku da je 60-godišnji muškarac preminuo od trovanja biljkom mrazovac (Colchicum autumnale).

Prema neslužbenim informacijama, muškarac je navodno iz Zagreba, ali je rodom s veličkog područja. Policija je pokrenula istragu o njegovoj smrti. Kako neslužbeno doznajemo, u Opću županijsku bolnicu u Požegi navodno je još nekoliko ljudi preventivno došlo na pregled zbog sumnje da su se i oni otrovali mrazovcem.

Lijepi, ali i opasni

Mrazovac je lijepa, ali izuzetno otrovna biljka koju ljudi s nedovoljno beračkog iskustva i znanja, lako zamijene s medvjeđim lukom (Allium ursinum), koji se zbog ljekovitih svojstava sličnih češnjaku često koristi u proljetnim kurama čišćenja organizma i uz šparogu je jedna od najcjenjenijih samoniklih biljaka u proljeće. Medvjeđi luk, poznat i kao srijemuš, crijemuš, divlji luk i šumski luk ima intenzivan miris poput češnjaka. U tradicionalnoj se medicini često koristio za snižavanje krvnog tlaka, kolesterola, kod probavnih poremećaja, nesanice... Sadrži allicin, eterična ulja, alisulfide i polisaharide, vitamin C..., a ukusni mladi izdanci prava su proljetna poslastica u salatama, krem-juhama ili pestu.

Oprezno i s đurđicama

Mrazovac, koji pak nazivaju i voćak, jesenski ili livadni šafran, gola dama, jesenski kaćun... svojedobno se koristio za olakšavanje tegoba kod gihta. No svi dijelovi biljke sadrže otrovne alkaloide od kojih je najpoznatiji kolhicin, pa mrazovac zovu i “biljnim arsenom”. Stručnjaci pozivaju na oprez. Kažu kako se znakovi trovanja mrazovcem, nakon što je kolhicin ušao u probavni sustav i krvotok, obično jave nakon 2-5 sati.

Otrovna doza je 60 g listova ili 10 g sjemenki. Početni simptomi su ljutina u ustima, žeđ, mučnina, povraćanje, grčevi u trbuhu te proljev, a naposljetku i paraliza centra za disanje koja može završiti kobno. Stoga je najbolje da se neupućeni suzdrže od branja bilja koje ne poznaju.

Medvjeđi luk je najlakše pronaći u sjenovitim i vlažnim listopadnim šumama, a mrazovac na vlažnim livadama i pašnjacima. No biljke mogu rasti i pomiješano, a listovi su im vrlo slični. Osim s mrazovcem, medvjeđi luk brkaju i s listovima đurđice (Convallaria majalis), koja sadrži srčane glikozide koji u većim količinama mogu uzrokovati zastoj srca. Sve tri biljke lako je razlikovati po cvjetovima, ali do tada može biti prekasno. Medvjeđi luk cvate od travnja do lipnja bijelim zvjezdastim cvjetićima, cvijet mrazovca cvjeta tek u jesen i vrlo je nalik šafranu, koji inače cvjeta u rano proljeće, a đurđica cvjeta bijelim zvončićima.