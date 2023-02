Benzinska postaja zabranila plaćanje novčanicom od 500 eura, šefica rekla kupcu da više ne vrijedi

Uvođenje eura nekima je živote olakšalo, nekima otežalo, ali svi se možemo složiti da je promjena sveprisutna i znatna. Ono na što se najviše trebalo naviknuti je vrijednost kovanica, koje smo do sada gubili, poklanjali i ne pridavali im veliko značenje, jer ga zapravo nisu niti imale. No ista se stvar dogodila i s novčanicama, koje sada vrijede znatno više, pa je tako jedan 'Bin Laden', kako se u nekim krugovima popularno zove novčanica od 500 eura, nečija cijela plaća.

Taj najveći apoen u Uniji se više ne tiska, no novčanice u opticaju i dalje su vrijedeće platežno sredstvo, iako bi neki trgovci radije da se ne koriste. U priči koju prenosi Dalmacija Danas, to je i potvrđeno. Naime, građanin je na benzinskoj postaji Lukoila račun od oko 50 eura htio platiti spomenutom novčanicom od 500, te se neugodno iznenadio kada je na pultu za plaćanje primijetio naljepnicu na kojoj je slika prekrižene novčanice od 500 eura uz poruku kako taj apoen neće primiti.

Foto: Dalmacija Danas

Građanin je ostao iznenađen činjenicom da nije dobio pojašnjenje niti mu je ukazano na pravni presedan, a šefica benzinske postaje uz to ga je i neljubazno počela ispitivati o tome odakle mu tako velika novčanica. Ona je nastavila kupcu objašnjavati da novčanica više nije u opticaju, da više ne vrijedi, te da ju ne primaju niti u Njemačkoj, iako to nije istina. I što je on u toj situaciji trebao učiniti? Dalmacija Danas odgovor na to pitanje pokušala je saznati od nadležnih službi.

Državni inspektorat uputio ih je na Hrvatsku narodnu banku, iz koje su odgovorili da je za to pitanje nadležan Državni inspektorat, te Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Obratili su se i udruzi Splitski potrošač za zaštitu potrošača, iz koje im je rečeno da udruga više ne radi jer ih je Split prestao financirati. Jednoznačnog odgovora na pitanje kome se obratiti - nema, isto kako odgovora na situaciju nema niti iz Lukoila.

Prema svim prikupljenim saznanjima novinara Dalmacije Danas, hrvatski zakoni ne propisuju može li trgovac uvjetovati apoensku strukturu, a po preporuci EK, visoki apoeni trebali bi se prihvatiti, osim u iznimnim situacijama, npr. u jako malim trgovinama ili ako kupac 'Bin Ladenom' želi platiti jednu žvakaću gumu. Također, eventualno odbijanje mora se procjenjivati u svakom pojedinačnom slučaju, a postavljanje naljepnice kojom se unaprijed odbijaju novčanice od 500 eura ne bi smjelo biti dozvoljeno, ističe HNB.

Ako vam se dogodi da vam neko ne dozvoljava plaćanje važećom novčanicom, najbolje je takvu ustanovu izbjegavati, no ako imate vremena i volje, možete pozvati policiju ili inspektora.

VIDEO Znate li da gorivo u spremniku ima rok trajanja?