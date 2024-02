Benčić: Plenković se treba zapitati zašto Turudić toliko laže

Novi razvoj događaja oko prijedloga imenovanja Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika komentirala je i saborska zastupnica Sandra Benčić (Možemo!) iz francuskog Lyona, gdje boravi na kongresu europskih zelenih.

- Nisam uopće iznenađena jer sve što se sada događa, a i što će se događati u narednim danima, predvidjeli smo kroz naša pitanja Turudiću, koja sam mu postavila na Odboru za pravosuđe. Postavila sam mu 3 pitanja. Jedno je bilo oko spisa njegovog bratića. Lagao je. Drugo pitanje je bilo oko Mamića. Sada ćemo vidjeti je li i na to pitanje lagao, ovisno o tome što će se iznijeti na press konferenciji predsjednika Republike. I postavila sam mu treće, vrlo bitno pitanje, a to je njegov odnos s Josipom Rimac. Je li se zaista samo jednom s njom sastao ili je to bilo više puta, i oko kojeg slučaja je kod njega lobirala? On je tvrdio da je to bilo jednom, i da se ne sjeća oko kojeg slučaja je to bilo. Moj je osjećaj da je i oko toga lagao - kaže Sandra Benčić.

Na kraju, ima i poruku za premijera Andreja Plenkovića:

- Ako je već išao igrati divlju kartu, ako je već išao na imenovanje glavnog državnog odvjetnika koje će vrlo moguće propasti prije nego što će biti izglasan u Saboru, kad ga već nije smetalo to što Turudić laže, je li se u ijednom trenu pitao zašto Turudić laže? I bi li to mogao postati problem ne za Turudića, ne za opoziciju, nego za čitavo hrvatsko društvo za koje je on kao premijer odgovoran - komentirala je Benčić.