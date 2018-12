Beljak: Hasanbegović je uz Kusturicu jedan od važnijih izdajnika bošnjačkog naroda

Nakon što je Zlatko Hasanbegović za RTL direkt rekao da je Krešo Beljak "jedan od važnijih Bandićevih učenika", na društvenoj mreži Twitter Beljak mu je poslao svoj odgovor.

Ljut nakon "optužbe", Beljak je u objavi napisao da je Hasanbegović, "uz Kusturicu, jedan od važnijih izdajnika bošnjačkog naroda".

Također je dodao da je "i jedan od važnijih učenika i sljedbenika Luburića i Pavelića, samo je prevelika kukavica da to javno i prizna", optuživši ga čestom suvremenom optužbom u RH- da je Ustaša.

.. a Hasanbegović je, uz Kusturicu jedan od važnijih izdajnika bošnjačkog naroda.

I jedan od važnijih učenika i sljedbenika Luburića i Pavelića, samo je prevelika kukavica da to javno i prizna.

Efendija Hasanbegović je obični domaći izdajnik, kriptonacist i lažov. pic.twitter.com/hJKpmd73Lf — Krešo Beljak (@KBeljak) 15. prosinca 2018.

Zaključak ljutog Beljakovog tvita je, ni manje ni više, da je "Efendija Hasanbegović obični domaći izdajnik, kriptonacist i lažov".

Međutim, s Beljakom se nisu svi složili. Iako su se neki pridružili u ismijavanju Hasanbegovića, jedan tviteraš je usporedio Beljaka s Polovancem, odnosno njegovom nedavnom izjavom o "zagrebačkim prezimenima".

"Opet se broje krvna zrnca, loše Krešo, loše..."- prozvao je Beljaka, na što je dobio i njegov odgovor.

"Ne broje. Izdajnik svog naroda je jednostavno izdajnik. I ako laže, lažov je bez obzira koje nacionalnosti bio."- odgovorio je Beljak.

U cijeli razgovor ušao je još jedan član koji je također kritizirao Beljakovu izjavu.

"Sramotno i osim toga kazneno djelo po nekoliko osnova. Krešo, razočarao si me."- rekao je te odmah dobio odgovor šefa HSS-a, koji je očito iznervirano rekao sljedeće:

"A to što on ovako laže, to je Ok? To se smije? Nek me tuži, dokazat ću sve što sam napisao..".