U Rijeku stižu prva žena europskog nogometa, ikona svjetske gastronomije i bivša američka veleposlanica

Festival koji se u samo nekoliko godina profilirao kao jedna od najrelevantnijih regionalnih platformi za razmjenu ideja i otvoreni dijalog, u 2026. ulazi s jasnim ciljem – ponuditi više sadržaja, znanja i konkretnih alata za povezivanje, jačanje kompetencija i profesionalnu izvrsnost.

Snažne titule, relevantni glasovi

Najava dolaska Ines Najvirt potvrđuje ambiciju Women’s Weekenda da u Rijeku dovodi žene koje aktivno oblikuju globalne procese. Kao voditeljica Ureda predsjednika UEFA, Najvirt sudjeluje u donošenju strateških odluka koje definiraju smjer europskog nogometa – od institucionalnih odnosa do politika ravnopravnosti, etike i transparentnosti.

U profesionalnom sportu kojim i dalje dominiraju muškarci, etablirala se kao jedan od najvažnijih glasova uključivog vodstva i dugoročnih, održivih promjena. Njezina profesionalna priča dodatno se ističe iznimnom sportskom disciplinom – iza nje je 15 završenih punih Ironman utrka te četiri kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo Ironman na Havajima.

Iskustva iz svijeta vrhunskog sporta snažno su oblikovala njezino razumijevanje otpornosti, fokusa i mentalne snage, o čemu će govoriti i na Women’s Weekendu 2026., kroz teme ženskog vodstva, etike i raznolikosti u budućnosti sporta.

Uz Ines Najvirt, u Rijeku dolaze i svjetski poznata gastronomska ikona Lidia Bastianich, bivša veleposlanica Sjedinjenih Američkih Država u Hrvatskoj Nathalie Reyes te britanska terapeutkinja, umjetnica i edukatorica Carolyn Cowan.

Radionice – nova dimenzija Women’s Weekenda

Najveća programska novost ovogodišnjeg izdanja su radionice, osmišljene kao prostor aktivnog sudjelovanja, učenja i rasta. Women’s Weekend tako, uz inspirativne razgovore, po prvi put nudi i praktična znanja koja sudionici mogu primijeniti u svakodnevnom životu i profesionalnom okruženju.

Radionice će obuhvatiti teme prepoznavanja i korištenja poslovnih prilika, financijske pismenosti, donošenja kvalitetnih investicijskih odluka te roditeljstva. Poseban naglasak stavlja se na jasnu komunikaciju, samosvijest i osobni rast – bez self-help klišeja i brzih rješenja, ali uz fokus na stvarne izazove suvremenog života.

Teme koje reflektiraju suvremeni trenutak

Četvrto izdanje festivala donosi teme koje snažno oblikuju našu svakodnevicu, a često ostaju izvan glavnog fokusa javnog diskursa. Govorit će se o povratku ženskog glasa u javni prostor – bez kompromisa i stereotipa, položaju žena u tradicionalno muškim industrijama, kao i o transformaciji liderstva u vremenu tehnologije, ubrzanja i stalne nesigurnosti.

Platforma koja spaja osobno, profesionalno i društveno

Women’s Weekend se i dalje razvija kao pokret koji povezuje individualne perspektive, profesionalne izazove i širi društveni kontekst. Četvrto izdanje festivala ide korak dalje, otvarajući nove formate i sadržaje koji dodatno proširuju ambiciju i doseg ovog jedinstvenog događanja.

Više informacija možete pronaći službenoj web stranici festivala te na društvenim mrežama Instagram, Facebook, LinkedIn i TikTok.