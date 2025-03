Baričević: 'Mojoj prijateljici mjesečna rata smanjena je za 115 eura uz refinanciranje kredita'

Zastupnici oporbenih stranaka danas su pružili podršku obiteljskim liječnicima, koji su prije tri dana na prosvjedu upozorili na uništavanje obiteljske medicine i zabrinjavajuće stanje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Damir Biloglav (DOMiNO) koji je i sam liječnik, upozorio je na ozbiljnu situaciju u obiteljskoj medicini. "Ovoga trenutka ima više od 200 tzv. timova bez nositelja u obiteljskoj medicini, imamo više od 50 kolega koji još uvijek rade, a stariji su od 70 godina". On smatra da trenutno prisutna politika, koja se provodi tiho već neko vrijeme, vodi do urušavanja sustava, te naglašava da se radi o napuštanju javnog sustava temeljenog na solidarnosti. Danica Baričević (HDZ) pohvalila je vijest da je agencija Fitch potvrdila rejting Hrvatske A-, uz stabilne izglede. "Hrvatska se dignula za čak pet stupnjeva i to je sjajna vijest". Na primjeru svoje prijateljice, koja je refinancirala stambeni kredit, prikazala je konkretne koristi za građane. "Moja prijateljica jučer je išla u banku refinancirati stambeni kredit jer su se kamate smanjile i povoljniji su zajmovi za kredit, njoj je mjesečna rata sada smanjena za 115 eura", navodi.

Anka Mrak Taritaš (Glas) također je osudila postupke HZZO-a i Ministarstva zdravstva, i istaknula da nova ministrica Irena Hrstić ignorira zahtjeve obiteljskih liječnika. "Pa tako i ona ignorira probleme na koje upozoravaju liječnici obiteljske medicine i drži prst u ušima". Također je upozorila da je samo od početka godine 15 tisuća pacijenata ostalo bez liječnika, zbog odlaska 10 liječnika u mirovinu. "Za pet godina isto će se dogoditi u još 40 posto ordinacija u kojima rade liječnici stariji od 60 godina". Istaknula je da su zahtjevi liječnika razumni, a nedostatak pedijatara i ginekologa u primarnoj medicini postaje ozbiljan problem.

Ivica Baksa (NPS) dodao je da je prosvjed simptom disfunkcionalnog zdravstvenog sustava. "HZZO, kaže, liječnike guši administrativnim opterećenjem i politikom kažnjavanja, a umjesto da ih tretira kao partnere, tretira ih kao birokratske izvršitelje". On je upozorio na kronični nedostatak liječnika obiteljske medicine, navodeći da nedostaje 257 liječnika, te da bi još 780 liječnika moglo otići u mirovinu, što bi moglo ostaviti pola milijuna ljudi bez osnovne zdravstvene skrbi. Ivica Kukavica (DP) osvrnuo se na odnos prema hrvatskim veteranima. "Dok sam ovdje, neću vas zaboraviti", rekao je i upitao zašto se umirovljeni branitelji osjećaju zaboravljenima 30 godina nakon rata. Iznio je zabrinjavajuće podatke o smrti branitelja. "Samo u 2023. umrlo je 6330 branitelja, a od početka rata ubilo ih se četiri tisuće".