Baby boom u Požegi: 'Vi ste mladost kojoj ćemo predati budućnost'

Požeška gradska vijećnica danas je bila ispunjena radosnim dječjim smijehom i ljupkim licima najmlađih Požežana. U posjet gradonačelniku Borislavu Miličeviću stiglo je 36 beba rođenih od ožujka do lipnja ove godine u pratnji svojih roditelja, braće i sestara. Ovakvi događaji unose zrno optimizma u slavonska mjesta iz kojih se mladi iseljavaju i koja posljednjih godina odaju lošu demografsku sliku. - Željeli bismo da ovakvih prijema bude što više, da imamo što više beba u našem malom gradu – rekla je majka dvoje blizanaca, jedna od ugošćenih.

Gradonačelnik Miličević istaknuo je kako se kao i svi drugi građani Požege jako veseli što je gradska vijećnica danas ispunjena i da su žamor, osmijesi pa i pokoja suzica nešto što obećava. Prema njegovim riječima, ovakvi događaji unose novi optimizam u društvo, zajednicu i grad. On je poručio kako uz pomoć Vlade i fondova gradska uprava ulaže sredstva u povećanje vrtićkih kapaciteta, a uskoro se očekuje i početak izgradnje nove osnovne škole. Zahvalio se prisutnim roditeljima na tome što su, kako je rekao, izabrali biti roditelji.

- Ima li išta važnije u životu, ima li veće titule koju bilo tko od nas može izabrati ili ostvariti do biti roditelj? Želim da svojim primjerom potaknete i druge mlade obitelji na roditeljstvo. Jer uzalud nam svi projekti i investicije ako nismo osigurali ono najvažnije – mladost kojoj ćemo predati budućnost. Neki od ovih mališana možda će postati veliki građani Požege, a mi kao Grad pokušat ćemo pomoći u njihovom predškolskom odgoju i odrastanju. Ova mladost koja raste znak da je da naš grad ima budućnost – poručio je Miličević, poželjevši svim bebama ugodno i bezbrižno djetinjstvo.

Roditeljima su podijeljene novčane nagrade od 400 eura za prvo, 600 eura za drugo te 1.000 eura za treće i svako sljedeće dijete. Ukupno je za tu namjenu iz gradskog proračuna izdvojeno 34.600 eura.