Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 171
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
Prijem za najmlađe

Baby boom u Požegi: 'Vi ste mladost kojoj ćemo predati budućnost'

Požega: Svečani prijem i darivanje novorođenih beba
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
1/4
Autor
Vedran Balen
30.10.2025.
u 15:05

Gradonačelnik Borislav Miličević novčano je darovao 36 beba rođenih od ožujka do lipnja ove godine

Požeška gradska vijećnica danas je bila ispunjena radosnim dječjim smijehom i ljupkim licima najmlađih Požežana. U posjet gradonačelniku Borislavu Miličeviću stiglo je 36 beba rođenih od ožujka do lipnja ove godine u pratnji svojih roditelja, braće i sestara. Ovakvi događaji unose zrno optimizma u slavonska mjesta iz kojih se mladi iseljavaju i koja posljednjih godina odaju lošu demografsku sliku. - Željeli bismo da ovakvih prijema bude što više, da imamo što više beba u našem malom gradu – rekla je majka dvoje blizanaca, jedna od ugošćenih.

Gradonačelnik Miličević istaknuo je kako se kao i svi drugi građani Požege jako veseli što je gradska vijećnica danas ispunjena i da su žamor, osmijesi pa i pokoja suzica nešto što obećava. Prema njegovim riječima, ovakvi događaji unose novi optimizam u društvo, zajednicu i grad. On je poručio kako uz pomoć Vlade i fondova gradska uprava ulaže sredstva u povećanje vrtićkih kapaciteta, a uskoro se očekuje i početak izgradnje nove osnovne škole. Zahvalio se prisutnim roditeljima na tome što su, kako je rekao, izabrali biti roditelji.

- Ima li išta važnije u životu, ima li veće titule koju bilo tko od nas može izabrati ili ostvariti do biti roditelj? Želim da svojim primjerom potaknete i druge mlade obitelji na roditeljstvo. Jer uzalud nam svi projekti i investicije ako nismo osigurali ono najvažnije – mladost kojoj ćemo predati budućnost. Neki od ovih mališana možda će postati veliki građani Požege, a mi kao Grad pokušat ćemo pomoći u njihovom predškolskom odgoju i odrastanju. Ova mladost koja raste znak da je da naš grad ima budućnost – poručio je Miličević, poželjevši svim bebama ugodno i bezbrižno djetinjstvo.

Roditeljima su podijeljene novčane nagrade od 400 eura za prvo, 600 eura za drugo te 1.000 eura za treće i svako sljedeće dijete. Ukupno je za tu namjenu iz gradskog proračuna izdvojeno 34.600 eura.

FOTO Bila je najskuplja rezidencija u Jugoslaviji, danas propada: Titovu vilu gradili su zatvorenici, a skrivala je tajni tunel
Požega: Svečani prijem i darivanje novorođenih beba
1/59
Ključne riječi
prijem natalitet Požega baby boom

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja