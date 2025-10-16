Naši Portali
PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA

Alarmantna analiza: Od 2020. do 2024. godine čak 108.594 više umrlih od rođenih

Autor
Dijana Jurasić
16.10.2025.
u 06:01

Dr. sc. Dubravka Jurlina Alibegović: Iako se daju financijske pomoći za dobrovoljno funkcionalno spajanje jedinica lokalne samouprave koje imaju ispod 5000 stanovnika, sumnjam da će do toga doći

U čak 247 (44,4%) hrvatskih općina i gradova posljednjih pet godina umrlo je više nego dvostruko osoba nego što ih se rodilo. U većini tih jedinica lokalne samouprave (JLS) živi manje od dvije tisuće stanovnika, u nekima tek nekoliko stotina, a iz većine njih znatno više stanovnika se iseljava nego što se useljava, što će utjecati na njihovu daljnju intenzivnu depopulaciju. Nameće se pitanje opravdanosti da takve općine i gradovi imaju status upravnog središta jer to nije financijski ni funkcionalno održivo. Pokazuje to analiza demografa prof. dr. sc. Nenada Pokosa o prirodnom kretanju stanovništva u posljednjih pet godina od 2020. do 2024. i usporedba s brojem rođenih i umrlih od 2015. do 2019.

Komentara 1

Avatar Taoci 1 čovjeka
Taoci 1 čovjeka
06:09 16.10.2025.

To ništa nije alarmantno. to je planski!

