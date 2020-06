Autom naletio na pješaka pa se zabio u semafor, vozač preminuo: 'Potreslo me do srži'

Teška prometna nesreća dogodila se oko 13.20 sati u Zagrebu. Poginuo je vozač automobila.

Kako je izvijestila policija, na raskrižju Ulice Dubrava i Kapucinske u smjeru zapada automobil je naletio na pješaka, nakon čega se vozilo zabilo u stup semafora.

Bio sam u tramvaju koji je baš bio na stanicu kraj Kapucinske ulice kad sam vidio automobil kako prelazi u suprotni smjer. Pokosio je djevojku koja je na zebri čekala da pređe cestu, ispričao je svjedok nesreće u zagrebačkoj Dubravi.

Na stanici i u okolici bilo je puno ljudi koji su užasnuto i nemoćno gledali kako djevojka doslovno leti od siline udarca. Odbacio ju je najmanje 10 metara dalje sve do tramvajske stanice gdje je udarila glavom. Bila je u nesvijesti te je krvarila. Do nje su odmah dotrčali slučajni prolaznici koji su zvali Hitnu pomoć. Pokušali su joj spriječiti krvarenje do dolaska ekipe liječnika i tehničara. Prevezli su je u KB Dubrava, a njeno stanje još nije poznato.

- Čuli smo snažni udarac i istrčali smo iz trgovine. Djevojka je ležala na tlu, a vozač automobila se zabio u stup javne rasvjete. Došli su ljudi do njega, ali nije davao znakove života - ispričali su svjedoci koji su bili u šoku zbog prizora.

Na intervenciju su došli vatrogasci iz Vatrogasne postaje Dubrava kako bi oslobodili muškarca iz vozila. Nažalost, niti oni mu nisu mogli pomoći. Njegovo tijelo izvukli su i predali pogrebnicima nakon obavljenog očevida. Prevezli su ga na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku gdje će obaviti obdukciju. Okupljeni kažu da se radilo o starijem muškarcu te da mu je najvjerojatnije pozlilo tijekom vožnje.

- Bio je u toj Toyoti i skrenuo je bez razloga. Nema tragova kočenja - kažu prolaznici. Detalji nesreće trebali bi biti poznati tijekom utorka, piše 24sata.

Inače, na raskrižju Avenije Dubrava i Kapucinske su česte prometne nesreće. Zadnja veća bila je u ožujku 2019. kad su se sudarili vozači skupih Audija i BMW-a. Krhotine su ozlijedile prolaznicu koja je bila na tramvajskoj stanici.