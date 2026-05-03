Austrijski mediji: Uhićeni 39-godišnjak osumnjičen za trovanje dječje hrane bivši je zaposlenik HiPP-a. Izgubio posao, ženu i djecu

Nakon što je austrijska policija potvrdila je u subotu ujutro u Salzburgu uhitila 39-godišnjaka osumnjičenog za trovanje dječje hrane otrovom za štakore, te ucjenu njemačkog proizvođača dječje hrane HiPP, na vidjelo izlazi sve više pojedinosti o počiniteljevom mogućem motivu i pozadini zlodjela, o kojima u nedjelju navečer pišu austrijski mediji.

Potraga za počiniteljem držala je javnost, posebice roditelje male djece koja konzumiraju dječju kašicu, u neizvjesnosti 38 dana. U subotu su istražitelji, konačno uspjeli pronašli skrovište osumnjičenog u Salzburgu i uhitili ga.

Prema pisanju salzburškog lokalnog dnevnog lista, osumnjičenik živi u Austriji, ali navodno nije austrijski državljanin.

List “Kurier” danas piše da je 39-godišnjak rođen u Slovačkoj, a živio je u Salzburgu.

Od uhićenja, osumnjičenik se navodno nije oglasio. Iako šuti, istražitelji su uvjereni da su uhitili pravu osobu.

Dnevni list “Kronen Zeitung” u nedjelju pod naslovom “Osveta! Bizaran život trovača dječje hrane” piše kako su nove pojedinost otkrile da je osumnjičenikov život bio kaotičan i obilježen brojnim neuspjesima i problemima.Kako navodi dnevni list “Heute” pozivajući se na izvještavanje “Kronen Zeitunga”, motiv zlodjela “vjerojatno se nalazi u osumnjičenikovim teškim osobnim okolnostima, a možda je bila i osveta”.

Prema medijskom izvješću, 39-godišnjak je navodno otac troje djece, a bio je zaposlen u koncernu “HiPP” u “srednjem menadžmentu”.Navodno je ostao početkom godine bez posla odnosno otpušten je iz HiPP-a, i to iz ekonomskih razloga.

“Österreich” navodi da je 39-godišnjak radio u HiPP-ovoj poslovnici u Gmundenu u Gornjoj Austriji i da je izgubio posao u veljači prošle godine, kada je ukinuta linija proizvoda na kojoj je radio. List navodi da je pokušaj iznude bio “čin osvete”.

Prema izvješću “Heutea”, uz gubitak posla u HiPP-u, 39-godišnjak je ostao i bez žene i djece. I to navodno kroz “prljavu” brakorazvodna parnica, što je kao posljedicu imalo odvajanje od troje djece.

List navodi da je osumnjičenik potom, navodno u naletu bijesa poslao e-poruku s ucjenom u sjedište njemačkog proizvođača dječje hrane HiPP. Međutim, ta poruka nije odmah pročitana.

Osumnjičeni je, prema prvim informacijama, putem e-pošte tražio od proizvođača dječje hrane HiPP dva milijuna eura u kriptovalutama, Uz opasku, da ako se ogluši, otrovati će staklenke s dječjom hranom otrovom za štakore, u nekoliko supermarketa. Ucjenjivač je navodno pri korištenju lažne e-mail adrese, ostavio elektroničke tragove, koji su ga odali.

Istragu je vodila posebna istražna komisija, “SOKO Glas”.

Osim toga nadzorne video kamere u supermarketu u Eisenstadtu, glavnom gradu austrijske savezne pokrajine Gradišće, gdje je navodno postavio otrovane staklenke s HiPP-ovom dječjom kašicom, dovele su istražitelje na trag 39-godišnjaka.

Istražitelji su uspjeli locirati muškarca nakon analize elektroničkih tragova u njegovoj e-pošti, zahvaljujući video nadzoru u supermarketima u tri države, u Češkoj, Slovačkoj i austrijskoj pokrajini Gradišće, gdje su bile postavljene otrovane staklenke s dječjom kašicom.

Osumnjičenik je prema pisanju austrijskih medija prebačen danas iz pritvora u Salzburgu u Istražni zatvor u Eisenstadtu. I to po nalogu austrijskog Državnog tužiteljstvo u Eisenstadtu.Zasad, navodno sve ukazuje na to da je 39-godišnjak sam djelovao.

Ured kriminalističke policije austrijske savezne pokrajine Gradišće, pod vodstvom Državnog tužiteljstva u Eisenstadtu, posljednja dva tjedna istražuje slučaj trovanja dječjom hranom, otkako je 18. travnja u supermarketu u Eisenstadtu zaplijenjena tamo kupljena staklenka mrkve s krumpirom od 190 grama, u koju je stavljen otrov za štakore.

Kako je pokazala analiza, staklenka je sadržavala 15 mikrograma otrova za štakore, pišu austrijski mediji. Potencijalne posljedice za bebu, u slučaju konzumiranja tek treba utvrditi.

Ono što policija grozničavo traži je druga staklenka s dječjom hranom kupljena u istom supermarketu u Eisenstadtu, za koju se sumnja da sadrži otrov za štakore. Ona još nije pronađena. To znači da je još uvijek u opticaju. Prepoznati se može jer na dnu ima bijelu naljepnicu s crvenim krugom.

Točan učinak upotrijebljenog otrova za štakore u staklenkama dječje hrane još uvijek je predmet toksikološke analize koju je naručilo austrijsko Državno tužiteljstvo u Eisenstadtu.

U Austriji, Češkoj i Slovačkoj zaplijenjeno je ukupno pet “manipuliranih” staklenki s dječjom hranom. Na sreću, još nekonzumiranih! Za šestom se još traga po Austriji.

Osumnjičenik se trenutno nalazi u fazi ispitivanja. Ispitivanje osumnjičenika za kojeg vrijedi načelo nevinosti dok mu se ne dokaže suprotno, započelo je u subotu ujutro, a nastavljeno je u nedjelju.

Službena policijska izjava još nije dana. Policija nije objavila nikakve informacije o podrijetlu muškarca, njegovim izjavama, daljnjim istražnim koracima, ni kako su ga pronašli.

Oglasio se je jedino glasnogovornik Ravnateljstva pokrajinske policije Gradišća Helmut Marban s porukom: “Istraga teče punom parom”. Dakle, sve iznesene informacije su iz austrijskih medija i njihovih povjerljivih izvora. Tako dugo, dok se ovih dana Pokrajinska policija Gradišća službeno ne oglasi.

Mediji navode kako ovisno o rezultatima istrage i dokaznog postupka, osumnjičenom prijeti optužnica za namjerno ugrožavanje opće sigurnosti, ali i za kazneno djelo pokušaja nanošenja teške tjelesne ozljede, te sve do pokušaja ubojstva, ako se ustanovi da je količina otrova bila dovoljna za ubijanje djece.

Daljnja istraga je u tijeku.