U Austriji uhićen 39-godišnjak osumnjičen za stavljanje otrova za štakore u HiPP dječju hranu

Prijelomna vijest u subotu poslijepodne u Austriji glasila je: U Salzburgu je uhićen osumnjičeni 39-godišnjak koji je navodno odgovoran za ucjenu njemačkog proizvođača dječje hrane HiPP. I navodno stavljanje otrova za štakore u staklenke dječje hrane njemačkog proizvođača HiPP. Riječ je o slučaju koji je izazvao veliku zabrinutost i očaj kod stotina tisuća roditelja u Austriji i u austrijskom susjedstvu.

Vijest o uhićenju osumnjičenog 39-godišnjaka prvo je objavio austrijski dnevni list “Kronen Zeitung”. Uz napomenu kako su danas policijski istražitelji upali u skrovište “kukavičkog kriminalca u Austriji”. Nakon 38 dana lova na počinitelja i intenzivne potrage, policiji je pošlo za rukom ući u trag počinitelju i odmah danas objavila svoj veliki uspjeh, koji je donio olakšanje kod brojnih roditelja i ostalih bolesnih i starih ljudi koji su konzumirali dječju hranu. Uhićenje je u međuvremenu potvrdila i policija za dnevni list “Heute”: „39-godišnjak se trenutno ispituje. U ovom trenutku ne mogu se objaviti nikakvi detalji o osumnjičenoj osobi niti o daljnjim koracima istrage.“

Kako izvještava “Kronen Zeitung”, navodno sve ukazuje da je 39-godišnji Austrijanac, barem prema prvim informacijama, radio sam. Dakle kao pojedinac. Posebna istražna komisija, “SOKO Glas”, vodila je međunarodnu istragu. Osumnjičeni je, prema prvim informacijama, tražio dva milijuna eura u kriptovalutama i postavio otrovane staklenke u nekoliko supermarketa. Istražitelji su uspjeli locirati muškarca nakon analize elektroničkih tragova u njegovoj e-pošti, te zahvaljujući video nadzoru u supermarketima u tri države, u Češkoj, Slovačkoj i austrijskoj pokrajini Gradišće. Osumnjičenik se trenutno nalazi na ispitivanju, a službena policijska izjava još nije dana. Policija je stalno izvještavala o sumnji da su u opticaju šest manipuliranih staklenki s dječjom hranom. Dosad je pronađeno njih pet. Šesta, navodno kupljena u supermarketu u Eisenstadtu, glavnom gradu austrijske pokrajine Gradišće nije pronađena. Otrovane HiPP-ove staklenke posebno su na dnu bile označene bijelom naljepnicom s crvenim krugom, a pronađene su u Češkoj, Slovačkoj i Austriji (Gradišće).

“Kronen Zeitung” piše kako je počinitelj očito kupovao dječju hranu u supermarketima, dodavao otrov za štakore i vraćao ih potom na police. Točan učinak upotrijebljenog otrova za štakore u staklenkama dječje hrane još uvijek je predmet toksikološke analize koju je naručilo austrijsko Državno tužiteljstvo u Eisenstadtu (Gradišće). Mediji navode kako ovisno o rezultatima istrage i dokaznog postupka, osumnjičenom prijeti optužnica za namjerno ugrožavanje opće sigurnosti, ali i za kazneno djelo pokušaja nanošenja teške tjelesne ozljede, te sve do pokušaja ubojstva, ako se ustanovi da je količina otrova bila dovoljna za ubijanje djece. “Veliko nam je olakšanje zbog ovog važnog koraka u istrazi i zahvaljujemo nadležnim vlastima na njihovom predanom radu”, poruka je čelništva HiPP-a vezana uz uhićenje osumnjičenog (39) Austrijanca u Salzburgu, navodi „Kronen Zeitung“. Daljnja istraga je u tijeku.