OTROV I IZNUDA

Cure detalji velike istrage: Kako je policija ušla u trag 39-godišnjaku osumnjičenom za trovanje kašica za bebe

Altenfelden, Austrija: Treći dan potrage za ubojicom
Luka Batelic/PIXSELL
Autor
Snježana Herek
03.05.2026.
u 09:06

Do uhićenje je došlo u subotu ujutro u Salzburgu. Prema pisanju lokalnog dnevnog lista, osumnjičenik živi u Austriji, ali navodno nije austrijski državljanin

Austrijska policija potvrdila je u subotu da je uhićen 39-godišnjak osumnjičen za trovanje dječje hrane otrovom za štakore, te ucjenu njemačkog proizvođača dječje hrane HiPP. Do uhićenje je došlo u subotu ujutro u Salzburgu. Prema pisanju lokalnog dnevnog lista, osumnjičenik živi u Austriji, ali navodno nije austrijski državljanin. Evo, kako su mu istražitelji ušli u trag. Posebna istražna komisija, “SOKO Glas”, vodila je međunarodnu istragu. Osumnjičeni je, prema prvim informacijama, putem e-pošte tražio od proizvođača dječje hrane HiPP dva milijuna eura u kriptovalutama, ili će u protivnom otrovati staklenke s dječjom hranom otrovom za štakore, u nekoliko supermarketa.

Ucjenjivač je navodno pri korištenju lažne e-mail adrese, ostavio elektroničke tragove, koji su ga odali. Osim toga nadzorne video kamere u supermarketu u Eisenstadtu, glavnom gradu austrijske savezne pokrajine Gradišće, gdje je navodno postavio otrovane staklenke s HiPP-ovom dječjom kašicom, dovele su istražitelje na trag 39-godišnjaka. Istražitelji su uspjeli locirati muškarca nakon analize elektroničkih tragova u njegovoj e-pošti, zahvaljujući video nadzoru u supermarketima u tri države, u Češkoj, Slovačkoj i austrijskoj pokrajini Gradišće, gdje su bile postavljene otrovane staklenke s dječjom kašicom. Osumnjičenik je trenutno u policijskom pritvoru u Salzburgu i biti će, prema pisanju austrijskih medija prebačen u Istražni zatvor u Eisenstadt.

Zasad, navodno sve ukazuje na to da je 39-godišnjak sam djelovao. Ured kriminalističke policije austrijske savezne pokrajine Gradišće, pod vodstvom Državnog tužiteljstva u Eisenstadtu, posljednja dva tjedna istražuje slučaj trovanja dječjom hranom, otkako je 18. travnja u supermarketu u Eisenstadtu zaplijenjena tamo kupljena staklenka mrkve s krumpirom od 190 grama, u koju je stavljen otrov za štakore. Kako je pokazala analiza, staklenka je sadržavala 15 mikrograma otrova za štakore, pišu austrijski mediji. Potencijalne posljedice za bebu, u slučaju konzumiranja tek treba utvrditi. Ono što policija grozničavo traži je druga staklenka s dječjom hranom kupljena u istom supermarketu u Eisenstadtu, za koju se sumnja da sadrži otrov za štakore. Ona još nije pronađena. Točan učinak upotrijebljenog otrova za štakore u staklenkama dječje hrane još uvijek je predmet toksikološke analize koju je naručilo austrijsko Državno tužiteljstvo u Eisenstadtu.

U Austriji, Češkoj i Slovačkoj zaplijenjeno je ukupno pet “manipuliranih” staklenki s dječjom hranom. Na sreću, još nekonzumiranih! Za šestom se još traga po Austriji. Osumnjičenik se trenutno nalazi na ispitivanju, a službena policijska izjava još nije dana. Mediji navode kako ovisno o rezultatima istrage i dokaznog postupka, osumnjičenom prijeti optužnica za namjerno ugrožavanje opće sigurnosti, ali i za kazneno djelo pokušaja nanošenja teške tjelesne ozljede, te sve do pokušaja ubojstva, ako se ustanovi da je količina otrova bila dovoljna za ubijanje djece. Slučaj trovanja dječje hrane HiPP-a, izazvao je veliku pozornost europske i svjetske javnosti. Daljnja istraga je u tijeku.

Ključne riječi
Trovanje hrana Hipp

