PET OTIŠLO DOBROVOLJNO, ŠEST PRISILNO

Austrija deportirala čarterom u Hrvatsku 11 osoba. Neke su višestruko kažnjavane

Ministar unutarnjih poslova Gerhard Karner
Foto: Snježana Herek
Autor
Snježana Herek
29.10.2025.
u 19:27

U priopćenju austrijskog MUP-a također stoji da je u utorak i peteročlana obitelj iz Turske morala napustiti Austriji zbog ilegalnog boravka, međutim da je to učinila dobrovoljno. Uz posebno isticanje, kako “Austrija potiče dobrovoljne odlaske, jer oni rezultiraju znatnim uštedama troškova"

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Austrije izvijestilo je u srijedu poslijepodne da je u utorak 28. listopada deportirala u Hrvatsku čarter zrakoplovom ukupno 11 osoba: pet muškaraca i šest žena. Petero navedenih osoba otišlo je dobrovoljno iz zemlje, dok ih je šest prisilno deportirano. Isti izvor navodi da su prisilno deportirane osobe bile državljanin Afganistana (32 godine), Turske (35 godina), Kine (35 godina), državljanka Rusije (51 godina) osuđena u Austriji za komercijalnu krađu, ruski državljanin (18 godina), te azerbajdžanski državljanin (38) osuđen u Njemačkoj za oružanu pljačku, napad i tešku krađu.

“Deportacije su nužne, bilo u zemlje podrijetla ili u druge europske zemlje, ako Austrija nije za njih odgovorna. Samo ove godine, u prosjeku je dnevno 35 ljudi moralo napustiti Austriju, jer su ilegalno boravili u njoj ili su počinili kaznena djela. Nepokolebljivo ćemo nastaviti ovim strogim, teškim, ali pravednim putem”, naglasio je ministar unutarnjih poslova iz Narodne stranke (ÖVP) Gerhard Karner. Austrijski mediji navode kako se konkretno radi o tzv. “čarter deportacijama”, pri kojima se osobe koje su ilegalno boravile u zemlji deportiraju u zemlju gdje su podnijele prvi zahtjev za azil, a potom su ne čekajući rješenje nestale, ili na svoju ruku jednostavno dalje otputovale.

“U takvim slučajevima Austrija nije za njih nadležna”, priopćio je u srijedu MUP. U priopćenju austrijskog MUP-a također stoji da je u utorak i peteročlana obitelj iz Turske morala napustiti Austriji zbog ilegalnog boravka, međutim da je to učinila dobrovoljno. Uz posebno isticanje, kako “Austrija potiče dobrovoljne odlaske, jer oni rezultiraju znatnim uštedama troškova, u usporedbi s prisilnom deportacijom”. Na kraju priopćenja stoji i informacija da je prošli tjedan Frontex, pod njemačkim vodstvom proveo 37 deportacija: “Dana 22. listopada, u čarter operaciji koju je proveo Frontex, 37 osoba je zračnim putem deportirano u Lagos (Nigerija) i Accru (Gana). Austrija je također sudjelovala u toj operaciji, deportirajući 5 Nigerijaca u dobi između 22 i 44 godine”.

Migranti preuzeli ulogu gostujućih predavača u zagrebačkim školama

Ključne riječi
azil deportacija ilegalni migranti Austrija

VA
VanjaPlank
19:44 29.10.2025.

Mi smo stvarno sprdnja od države. Sve više mislim da je onaj ludi Orban u pravu

NH
Nebinarni hadezeovac
19:48 29.10.2025.

Willkommen, vaš HDZ.

CU
Cuki
20:03 29.10.2025.

Znači nastavljat če poslove po hrvatskoj umjesto da završe u zatvoru.nemojte se čuditi kada se stvore zabranjene zone po gradovima

