VIDEO Australska policija sukobila se s prosvjednicima, suzavcem ih rastjerivali

Australska policija sukobila se sa stotinama prosvjednika protiv lockdowna u Melbourneu i Sydneyu u subotu, a zemlja je prijavila dosad najviši dnevni broj zaraženih covidom-19.

Policajci na konjima u Melbourneu upotrijebili su papar sprej kako bi rastjerali okupljeno mnoštvo koje je nadiralo prema policijskim redovima. U Sydneyu je veliki kontingent interventnih policajaca spriječio okupljanje manjeg broja prosvjednika. Zasad nema informacija o tome je li policija koga uhitila.

