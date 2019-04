Assangea 'prodao' Lenín: Švedska i Trump se otimaju za izručenje

Nakon sedam godina skrivanja u veleposlanstvu Ekvadora u Londonu, britanska policija nenadano je jutros uhitila Juliana Assangea, osnivača WikiLeaksa kojega zbog izbjegavanja suda traži Švedska, dok ga pravosuđe SAD-a želi privesti zbog otkrivanja vojnih i državnih tajni. Naime, ekvadorski predsjednik Lenín Moreno povukao je danas azil koji je Assangeu 2012. dodijelila ova država, pa je ekvadorski veleposlanik u Londonu odmah pozvao policiju u veleposlanstvo kako bi “preuzeli” njihova sada već neželjenog gosta.

Policija je odmah upala u zgradu veleposlanstva odakle su doslovce izvukli Assangea s lisicama na rukama. Dok su ga ubacivali u policijski kombi, Assange je vikao. “Morate se oduprijeti... Velika Britanija se mora oduprijeti...”

Policijskim vozilom odvezen je u lokalnu policijsku postaju, a prema najavama, pred sudom u Westminsteru pojavit će se što prije to bude moguće. Istovremeno, ekvadorski predsjednik Lenín Moreno objavio je videoporuku u kojoj je pojasnio javnosti kako je Assangeu azil povučen zbog neprestanog kršenja međunarodnih konvencija. S druge strane, britanski ministar Alan Duncan pozdravio je Assangeovo uhićenje tvrdeći kako je to rezultat “ekstenzivnog dijaloga” između Velike Britanije i Ekvadora.

Julian Assange, inače australski državljanin, već godinama je na vrhu liste traženih bjegunaca koje SAD žele vidjeti pred svojim sudom. Naime, Assange je osnovao Wikileaks, neprofitnu organizaciju sa sjedištem u Švedskoj na čijim je internetskim stranicama do sada objavljen niz povjerljivih dokumenata koje su Pentagon i Bijela kuća željeli zataškati.

Među prvim “vrućim dokumentima” 2010. objavljena je snimka Collateral Murder na kojoj je prikazano kako američka vojska u predgrađu Bagdada ubija iračke civile i dva člana Reutersova osoblja koji su se tamo zatekli. Od tada do danas Wikileaks je objavio cijeli niz dokumenata i povjerljivih mailova koji su “protresli” ne samo američku vladu, već i cijeli niz zapadnih zemalja, a skandali koji su u njima doticani kretali su se od kršenja ljudskih prava do presjeka organizirane pljačke i korupcije.

Pogledajte video Assangeova dolaska na sud:

Nije stoga čudno što je Assange bio vrlo tražen i “obavještajno zanimljiv” vladama diljem svijeta. Najprije je 2012. optužen za silovanje u Švedskoj, no pobjegao je u veleposlanstvo Ekvadora u Londonu tvrdeći kako se radi o namještenom slučaju s ciljem da ga Švedska izruči SAD-u. Ekvador mu je odobrio azil, no Assange se pokazao kao nepodnošljiv gost u njihovu zdanju. Naime, on je svoje utočište u veleposlanstvu koristio za slanje političkih i aktivističkih poruka, što je s vremenom njegovim domaćinima počelo smetati.

WATCH: Moment Julian Assange is CARRIED out of the Ecuadorian Embassy in London. pic.twitter.com/OEeqmoksGr — RT UK (@RTUKnews) April 11, 2019

Ujedno, bio je prilično bezobziran prema osoblju ekvadorskog veleposlanstva, do te mjere da nije pazio na osobnu higijenu ili bilo kakav kućni red. Jednostavno je “prisvojio” cijelu zgradu, a netrpeljivost između njega i Ekvadoraca sve je više rasla. Do te mjere da je ekvadorski veleposlanik uveo popis kućnih pravila kojih se Assange morao držati kako ga ne bi izbacili na ulicu gdje je neprestano čekala britanska policija kako bi ga uhitila i otpremila u Švedsku.

Potpuni slom odnosa

U međuvremenu u Ekvadoru je došlo i do promjene vlasti, a predsjednika Rafaela Correu, koji je Assangeu odobrio azil, zamijenio je dotadašnji potpredsjednik Lenín Moreno. On nije imao namjeru trpjeti Assangea i njegove česte ispade u veleposlanstvu, ali očito nije želio i dalje imati hladne odnose s Washingtonom i Zapadom zbog bjegunca koji se nalazio u njihovu veleposlanstvu u Londonu. Bilo je prilično očito kako se diplomatskim putem pokušava već neko vrijeme pronaći rješenje problema zvanog Assange, no u nekom trenutku došlo je do spora između ekvadorskih vlasti i Assangea i sukoba koji je bio kap koja je prelila čašu. Moreno je povukao Assangeov azil, a veleposlanik u Londonu odmah je pozvao policiju u zgradu da “preuzmu” njihova gosta.

– Što se doista dogodilo i zašto je tako naglo povučen Assangeov azil, nije potpuno jasno. Nekoliko je mogućih scenarija, ali u jednom trenutku očito je došlo do apsolutnog loma njihovih odnosa – kažu u diplomatskim krugovima.

Sjedinjene Države već su zatražile izručenje Juliana Assangea, objavila je danas poslijepodne britanska policija. Švedska je i prije uhićenja zatražila Assangeovo itručenje.