Osnivač Wikileaksa Julian Assange uhićen u Londonu. Pripremio videoizjavu za javnost

Osnivač WikiLeaksa Julian Assange uhićen je nakon što mu je Ekvador ukinuo azil u londonskom veleposlanstvu. Tamo je proveo zadnjih sedam godina. Kako javlja RT Assange je uhićen po nalogu za izručenje u SAD.

"Assange je uhićen danas u ekvadorskoj ambasadi u Londonu. Trenutačno se nalazi u policijskoj postaji u Londonu, gdje će ostati dok ne bude izveden pred sud, što će se dogoditi tijekom dana", rekli su iz policije. Na snimci uhićenja vidi se kako je Assange drastično promijenio izgled te ga se jedva može prepoznati. Upečatljiva je njegova duga sijeda brada. Dok su ga iznosili iz veleposlanstva, vikao je: "Britanija se mora oduprijeti."

WATCH: Moment Julian Assange is CARRIED out of the Ecuadorian Embassy in London. pic.twitter.com/OEeqmoksGr — RT UK (@RTUKnews) April 11, 2019

Ekvador je ukinuo diplomatski azil Assangeu zbog opetovanog kršenja međunarodnih konvencija, izjavio je prethodno ekvadorski predsjednik Lenin Moreno. On je rekao kako je Ekvador dobio britanska jamstva da Assange neće biti izručen u zemlju koja bi mu mogla izreći smrtnu kaznu.

Foto: Reuters/PIXSELL

Assange je uhićen na zahtjev švedskog tužiteljstva koje ga godinama želi ispitati zbog navodnog seksualnog zlostavljanja. Švedske vlasti optužuju ga po jednoj točki optužnice za nezakonitu prisilu, po dvije točke za seksualni napad i po jednoj točki za silovanje, a sve to počinio je navodno u kolovozu 2010.

Pripremio izjavu za javnost

Assangeov odvjetnik rekao je da će se boriti protiv izručenja Švedskoj.

Ekstradicijsko saslušanje očekuje se u iduća tri tjedna. Bude li izručen Švedskoj, pravno bi mogla biti moguća izručenja i u druge zemlje, uključujući SAD, navodi Guardian. Assange je pripremio videoizjavu za javnost koja će biti objavljena na internetu kasnije tijekom dana.

Julian Assange has been arrested by officers from the Metropolitan Police Service https://t.co/yhOIPbmMo2 pic.twitter.com/dUrDp228In — Metropolitan Police (@metpoliceuk) April 11, 2019

Oglasio se i zviždač Edward Snowden

Oko uhićenje Juliana Assangea oglasio se američki zviždač, bivši zaposlenik CIA-e i Nacionalne službe sigurnosti Edward Snowden na svom Twitteru. On se trenutno nalazi u azilu u Rusiji, javlja RT.

"Ovo je mračan trenutak za slobodu medija", poručio je Snowden.

Images of Ecuador's ambassador inviting the UK's secret police into the embassy to drag a publisher of--like it or not--award-winning journalism out of the building are going to end up in the history books. Assange's critics may cheer, but this is a dark moment for press freedom. https://t.co/ys1AIdh2FP — Edward Snowden (@Snowden) April 11, 2019

Wikileaks je na svom Twitteru objavio da je Ekvador ilegalno ukinuo azil te da je britanska policija došla po njega i odvela ga.

URGENT: Ecuador has illigally terminated Assange political asylum in violation of international law. He was arrested by the British police inside the Ecuadorian embassy minutes ago.https://t.co/6Ukjh2rMKD — WikiLeaks (@wikileaks) April 11, 2019

Oglasio se i britanski ministar unutarnjih poslova Sajid Javid.

Nearly 7yrs after entering the Ecuadorean Embassy, I can confirm Julian Assange is now in police custody and rightly facing justice in the UK. I would like to thank Ecuador for its cooperation & @metpoliceuk for its professionalism. No one is above the law — Sajid Javid (@sajidjavid) April 11, 2019

Assange je zatražio zaštitu u londonskom veleposlanstvu Ekvadora nakon što su britanski sudovi naredili njegovo izručenje Švedskoj kako bi bio ispitan u slučaju silovanja. Tamo se nalazio od 2012. godine.

U međuvremenu je slučaj odbačen, ali prijatelji i pristaše tada su kazali kako Assange strahuje da bi mogao biti uhićen i na kraju izručen Sjedinjenim Državama ako izađe iz veleposlanstva. Odnos s veleposlanstvom pogoršao se u posljednjih nekoliko godina, a Ekvador mu je prošle godine ukinuo internet.

WikiLeaks, koji je objavio američke diplomatske i vojne tajne kada ga je vodio Assange, suočen je s istragom američke Velike porote. Dosad je objavio tisuće tajnih dokumenata FBI-a zbog čega njegovu osnivaču prijeti 45 godina zatvora u Americi.