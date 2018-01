Granicu sa Slovenijom rješavati bilateralno, bez žurbe i bez tenzija

Politologinja mr. sc. Tatjana Tomaić s Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar iz Pule koja radi u područnom uredu Pilara u Puli s kolegicom dr. Mirelom Altić autorica je knjige “Hrvatsko-slovenska granica na rijeci Dragonji”, objavljene 2013., a koja je dobila Zlatnu povelju Matice hrvatske.

Tomaić ne očekuje da će ijedna vlast odluku o granici u Savudrijskoj vali iz arbitražne presude, protivne međunarodnom pravu, pretvoriti u bilateralni dogovor jer se, kaže, Hrvatska ne može odreći Savudrijske vale. Ističe i da Slovenija ne može jednostrano implementirati arbitražnu odluku jer bi to bila agresija na naš teritorij te drži da je najbolje pitanje granice sa Slovenijom rješavati bilateralnim pregovorima, bez tenzija i bez žurbe.

Privremeno razgraničenje

– Jednostrana primjena arbitražne odluke od Slovenije je nemoguća. Svaki takav pokušaj bio bi pokušaj agresije na tuđi teritorij. Međunarodno pravo strogo zabranjuje bilo kakvo nasilje i ne smijete pokušavati nasilno provoditi odluku na tuđem teritoriju. I Hrvatska i Slovenija ušle su u institucije EU, UN-a i NATO-a s postojećim granicama, a granica u Savudrijskoj vali ide crtom sredine. Ako ta granica nije riješena, neka se to zove privremeno razgraničenje, ali u svakom slučaju, dok se dvije države sporazumom ne dogovore o granici, postojeća mora biti na snazi – ističe. Na to što neki pojedinci ističu da je moguće da se arbitražna odluka potpiše kao bilateralni sporazum te na to što su i iz vlasti dolazile izjave da smo zadovoljni s 90% presude ponavlja da smo zbog kompromitacije procesa, tj. slovenske prijevare izašli iz arbitraže.

– Svatko tko je malo dulje proučavao taj spor i tko je svjestan naših prioriteta ne bi takvo što rekao. Što znači da je nekom 90% presude prihvatljivo, a to je ionako bio naš teritorij na koji su Slovenci imali pretenzije? Što je sa Savudrijskom valom, što je s tim što Slovenci ne žele primjenjivati kopnenu granicu, nego žele implementirati granicu u Savudrijskoj vali? – govori Tomaić.

Međunarodno pravo i praksa

Hrvatska je od Savudrijske vale koja ima 18,8 četvornih kilometara dobila 3,8 četvornih kilometara, što je manje od četvrtine i arbitražnom presudom povrijeđeno je međunarodno pravo jer je praksa sporova dokazala da je u takvim slučajevima najpravednija granica crta sredine. Na upit može li Sabor prihvatiti arbitražnu odluku i nazvati je bilateralnim dogovorom kaže: – Ne, nemoguće, to se nikad neće dogoditi. Takvu odluku o Savudrijskoj vali Hrvatska nikad neće potvrditi. Pravo je rješenje bilateralni dogovor, ali u dogledno vrijeme. Slovenci imaju u lipnju izbore i zato u kampanji dižu tenzije. Pitanje granice nije igra i treba se bilateralno dogovarati sa Slovencima, granični spor rješavati točku po točku, a otvorene ostaviti i pustiti da prođe vrijeme – ističe. Podsjeća da ima otvorenih sporova između članica i nečlanica EU koji traju desetljećima.

